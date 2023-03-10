Академия русского балета имени Вагановой ознакомилась с культурными площадками Туниса

Изучалась возможность организации гастролей в североафриканской стране

РАБАТ, 10 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Делегация Академии русского балета имени А.Я. Вагановой посетила Тунис, где ознакомилась с ведущими культурными площадками страны с целью изучения возможностей для организации гастролей труппы. Об этом в четверг сообщил корреспонденту ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Тунисе Юрий Зайцев.

"Делегация академии проявила интерес к большим культурным традициям Туниса, знаменитым театрально-музыкальным фестивалям, проходящим в интерьерах древнеримских колизеев и амфитеатров", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, "в ходе визита были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве с главной театральной площадкой - столичным Городом культуры". Также российская делегация посетила фестивальные площадки в Карфагене и Эль-Джеме.

"Итогом визита стала обоюдная заинтересованность в организации гастролей академии в Тунисе. Стороны договорились продолжить взаимодействие с целью реализации этого проекта", - сообщил Зайцев.

"Академия русского балета имени Вагановой относится к числу старейших балетных школ в мире, в этом году ей исполняется 285 лет. С именем академии связаны расцвет и всемирное признание русской балетной школы, а также имена большинства прославленных артистов балета. Выступления коллектива академии - это всегда большое событие для культурной жизни в любой стране мира", - отметил глава центра.

"Развитие культурного сотрудничества - одна из важнейших задач гуманитарной политики России за рубежом. Поэтому Русский дом в Тунисе уделил большое внимание визиту делегации Академии русского балета. Нам удалось обсудить с тунисскими коллегами многие аспекты возможного сотрудничества, тщательно изучить преимущества тунисских площадок и инфраструктуры, которые соответствуют высоким мировым стандартам", - подытожил он.