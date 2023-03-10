Nintendo представила финальный трейлер фильма по игре "Супербратья Марио"

Генеральный директор голливудской студии Illumination Крис Меледандри подчеркнул, что в создании картины приняли участие около 600 человек в течение более чем шести лет

ТОКИО, 10 марта. /ТАСС/. Японская корпорация Nintendo в пятницу, 10 марта, что среди поклонников вселенной игры Super Mario Bros. считается Днем Марио, представила третий и финальный трейлер к предстоящей полнометражной анимационной картине по мотивам культовой игры. Трансляция, которую посмотрели уже 56 тыс. человек, велась на официальном YouTube-канале японской компании.

Фанаты франшизы считают 10 марта Днем Марио, поскольку на английском языке эта дата выглядит как "Mar 10", что визуально схоже с написанием Mario. "Мы посчитали, что этот день идеально подходит для презентации финального трейлера картины", - отметил во вступительном слове создатель игры Сигэру Миямото. Генеральный директор голливудской студии Illumination Крис Меледандри в свою очередь подчеркнул, что в создании картины приняли участие около 600 человек в течение более чем шести лет.

Анонс мультфильма о супербратьях Марио состоялся еще в 2018 году. Изначально выход картины планировался на конец 2022 года, однако был перенесен на апрель 2023 года. Премьера в США назначена на 5 апреля, японские же зрители увидят картину только 28 апреля. Озвучивать итальянского водопроводчика будет актер Крис Пратт, а его возлюбленную принцессу Пич - актриса Аня Тейлор-Джой.

Братья Марио и Луиджи - персонажи самой известной и популярной серии игр японской Nintendo. За все время существования франшизы было продано более 790 млн копий различных игр про приключения итальянских водопроводчиков. В 1993 году свет увидел американский художественный фильм Super Mario Bros. ("Супербратья Марио", 1993), который встретил смешанную реакцию критиков и зрителей.