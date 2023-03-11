Хибла Герзмава представит в Мариинке лауреатов своего международного конкурса

Мероприятие пройдет под управлением Валерия Гергиева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Мариинский театр представит в субботу лауреатов Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров народной артистки России Хиблы Герзмава, который впервые прошел в Москве 11-22 января. Об этом сообщила пресс-служба театра.

"Зрители услышат и саму прославленную сопрано - Хибла Герзмава будет специальным гостем вечера. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра - Валерий Гергиев", - рассказали в пресс-службе.

Артисты исполнят арии, монологи, баллады и романсы из опер российских и зарубежных композиторов - Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского, Гаэтано Доницетти, Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе.

Конкурс позволяет молодым исполнителям принять участие в концертах, организованных Фондом Хиблы Герзмава, открывает им путь на оперные сцены. Так, 15 марта в Мариинском театре выступит обладатель Гран-при конкурса Алексей Кулагин. Певец исполнит партию Руслана в опере Михаила Глинки "Руслан и Людмила". В роли Людмилы на сцену выйдет лауреат Международного конкурса имени Петра Чайковского (2019) Айгуль Хисматуллина.