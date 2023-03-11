В Малом театре представят мюзикл "Свадьба Кречинского"

Премьерные показы пройдут 11 и 12 марта на Исторической сцене

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьера мюзикла "Свадьба Кречинского" Александра Колкера в постановке режиссера Алексея Франдетти состоится в субботу в Государственном академическом Малом театре. Создатели спектакля посвятили его памяти народного артиста РСФСР Виталия Соломина.

"Спектакль, как и любая хорошая постановка, хорошая драматургия, - о любви и о том, что препятствует отношениями мужчины и женщины. В данном случает это, естественно, история человека, который поставил в прямом смысле слова все на карту и проиграл. Если говорить об исполнителе главной роли Алексее Фаддееве, он замечательно справляется и с вокалом, и с танцевальными сценами", - сказал журналистам накануне премьеры Франдетти.

Он отметил, что "Свадьба Кречинского" Александра Колкера считается первым советским мюзиклом. "Он несколько в ином виде шел на сцене Малого театра, ставил его Виталий Соломин, он сам в нем играл главную роль. И нам очень захотелось этот спектакль посвятить его памяти", - сказал режиссер.

Партитура Колкера, написанная в 70-х годах, была, по словам Франдетти, "перепрошита" композитором и аранжировщиком Еленой Булановой. "У нас добавилось больше электронных звуков, нам очень захотелось, чтобы это был тот же современный материал, каким он был, когда только появился", - отметил режиссер. Так, была добавлена большая партия электрогитары, бас-гитары.

Актер Михаил Мартьянов, исполняющий роль Тишки, освоил для мюзикла профессию звонаря. "В театре есть своя звонница, свои колокола. В партитуре у Колкера, по счастью, в начале второго акта звучит колокол. Когда случайно я увидел, что в театре есть свои колокола, то мы открыли эти колокола, позвали звонаря, который научил нашего артиста звонить в колокола", - рассказал Франдетти.

О героях мюзикла

Согласно сюжету, Кречинский сватается к дочери богатого помещика Муромского, чтобы выплатить карточные долги. В образе Кречинского на сцену выйдет заслуженный артист России Алексей Фаддеев. Режиссер добивался создания "некартонного" и "нефрачного" персонажа. "Кречинский у Сухово-Кобылина - это прежде всего жесткая сатира, у него антигерой без каких-либо вкраплений. У Колкера есть два лирических отступления для Кречинского, благодаря которым можно "заподозрить", что у него есть душа, что, возможно, он действительно влюблен в эту девочку и все не только ради денег", - описал Фаддеев журналистам своего персонажа.

Арию Лидочки Франдетти назвал самой сложной вокальной партией в спектакле. "Это лирическое сопрано, высокая, сложная партия. Неожиданно оказалось, что в Малом театре есть своя актриса Аксиния Пустыльникова, которая без какого-либо понижения тональности или облегчения вокальной строчки исполняет эту партию", - рассказал режиссер.

Народный артист России Виктор Низовой, который играет Муромского, был занят и в постановке Виталия Соломина. "То, что я был занят в том спектакле, сейчас мне помогло. Я был и при разборе пьесы, и на репетициях, и во всех сценах Муромского. Его блистательно играл Александр Сергеевич Потапов, теперь я играю роль помещика. У меня много интонаций на слуху - тех, которые были в том спектакле", - рассказал ТАСС актер.

Он отметил, что прошлый спектакль был ближе к жанру водевиля, а эта премьера - мюзикл. "Прошло 20 с лишним лет, все меняется. Темпоритмы стали быстрее, это другие скорости. Но мы не отступаем от музыки Колкера", - добавил актер. По его словам, режиссеру удалось создать команду и атмосферу, все с удовольствием работают над этим проектом.

В спектакле в том числе заняты народные артисты Елена Харитонова и Александр Вершинин, а также студенты Театрального училища им. Щепкина. Роль ростовщика Бека в разных составах исполняют актеры разного пола: заслуженный артист России Василий Дахненко и Анастасия Дубровская. "Это абсолютно две разные роли, практически два разных спектакля", - говорит Франдетти.

О постановке

Авторы мюзикла используют всю глубину сцены Малого театра, зрители смогут увидеть, что по размеру она сопоставима с залом. Декорации представляют собой, как отметили в театре, "пространство азартной игры", на сцене много световых вывесок. "Мы много работаем со светом, мне очень хотелось придумать такой русский Лас-Вегас. Наши персонажи постоянно играют в карты, они проигрывают целые состояния", - говорит режиссер, добавляя, что решение сценографии, предложенное народным художником России Вячеславом Окуневым, рифмуется с работой художника по свету Ивана Виноградова.

Сцену театра покрасили для премьеры. "Это мой 43 или 44 спектакль, но впервые для спектакля перед премьерой мы красим сцену. <…> Мы не смогли положить специальное покрытие, и нам пришлось сцену покрасить", - объяснил Франдетти.

Спектакль идет в сопровождении оркестра Малого театра, дирижирует которым Александр Мещеряков. Для оркестровой ямы, как сообщили ТАСС в пресс-службе театра, были разобраны первые ряды зрительного зала. Над хореографией работал Андрей Глущенко-Молчанов.

Все костюмы, кроме одежды Бека, в постановке белые, при этом они детально проработаны, например, игральные карты вышиты бисером вручную. Художником по костюмам выступила Анастасия Пугашкина. "Практически все костюмы - это комбинезоны, в которые артисты быстро впрыгивают и так же быстро должны выпрыгнуть, потому что некоторые переодевания занимают всего 15 секунд", - отметил Франдетти.

Мюзикл поставлен по мотивам пьесы Александра Сухово-Кобылина. Это уже вторая музыкальная постановка по этому произведению в Малом театре. Более 20 лет назад Виталий Соломин выступил режиссером-постановщиком и сыграл главную роль в мюзикле "Свадьба Кречинского" с участием Александра Потапова, Людмилы Титовой, Татьяны Панковой, Кирилла Демина, Василия Бочкарева, Виктора Низового и других артистов.

Премьерные показы пройдут 11 и 12 марта на Исторической сцене Малого театра.