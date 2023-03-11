В Москве состоялся юбилейный концерт Национального филармонического оркестра России

Вечер прошел при участии Дениса Мацуева

МОСКВА, 11 марта. /КОРР. ТАСС Полина Богомолова/. Национальный филармонический оркестр России (НФОР) под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова отмечает в 2023 году свое 20-летие двумя концертами в Москве. Один из них состоялся в пятницу в "Зарядье" при участии пианиста Дениса Мацуева. Концерт посетили специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, российский бизнесмен Виктор Вексельберг, директор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марина Лошак и многие другие, передает корреспондент ТАСС.

НФОР был учрежден 24 января 2003 года Министерством культуры РФ по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее директор оркестра Георгий Агеев в беседе с ТАСС сообщил, что второй концерт в честь юбилея коллектива запланирован на 11 апреля в Московском международном доме музыки.

Перед началом юбилейного вечера Спиваков в беседе с журналистами рассказал, что у НФОР есть поклонники по всему миру, а также, что на сегодняшний день коллектив способен играть абсолютно все. "20 лет колоссального труда, 20 лет селекции, 20 лет восхождения постоянного, изучения гигантского количества произведений. <…> Благодаря тому, что музыка границ не имеет, и сегодня интернет работает, несмотря ни на что, то мы имеем поклонников и друзей во всем мире. Колоссальное количество стран посетили. И надо честно сказать, что каждый раз с гордостью мы несли наше звание Национального оркестра России", - сказал Спиваков. Он также отметил, что НФОР очень много ездит по всей России, потому что это и было главной идеей оркестра. "Где только мы не побывали. От Салехарда до Владивостока, средняя полоса России, везде практически мы были", - сказал он.

Контекст жизни

В молодости Спивакова неоднократно спрашивали, что значит для него успех, тогда он отвечал, что это тишина в зале. "Тишина сохранилась, но в связи с контекстом жизни успех для меня теперь - это когда в зале кричат спасибо, что остались с нами. Это дороже любых наград".

По мнению Спивакова, русский оркестр всегда отличается от западного. "Там контракты бездушные и взаимоотношения дирижера и оркестра совершенно другие", - считает Спиваков. При отборе музыкантов в оркестр "важно все". "В музыке нужно понимать, что каждый человек, который сидит на пульте, он иногда способен скрывать недостатки другого. Тогда получается замечательный ансамбль. Нужно уметь слушать другого, не только себя", - сказал он, отметив, что сегодня коллектив НФОР насчитывает более 100 человек.

Звучание

По словам Спивакова у настоящих, больших оркестров есть свой звук. "Звук находится в душе человека. Мне кажется, то, что отличает Национальный филармонический оркестр России - это звук. Необычайный, пластичный, элегантный, европейский, аристократичный, легкий, сильный, - сказал он. - С ним можно делать все. То, чего нельзя делать с американскими оркестрами, например".

В 2023 году отмечается 150-летие со дня рождения композитора Сергея Рахманинова. Музыка этого композитора, как считает Спиваков, "волнует людей всего мира".

Пианист Денис Мацуев, беседуя с журналистами, рассказал, что у него в НФОР много друзей, а выступление с коллективом музыкант назвал удовольствием, отметив, что у него не было никаких сомнений, чтобы поучаствовать в этом концерте. Голос коллектива Мацуев назвал универсальным. "Этот оркестр может сыграть абсолютной любой репертуар. <…> Любой коллектив Спивакова - это родственные отношения, - сказал пианист. - Мне повезло дружить с этим уникальным человеком (прим. ТАСС - Спиваковым), разницу в возрасте не чувствую никогда. Это выдающийся музыкант, выдающаяся личность, как скрипач, как дирижер и как человек от которого идет свет, это передается всем музыкантам, с которыми он работает".

Концерт

Программа вечера в "Зарядье" выбиралась таким образом, рассказал Спиваков, чтобы в нее вошли те люди, с которыми коллектив часто работает, как например, Мацуев и многие другие.

Праздничный вечер открылся увертюрой-фантазией П. Чайковского "Ромео и Джульетта", также публика услышала сочинение Эдварда Грига - концерт для фортепиано с оркестром ля минор (соч. 16). Солировал Мацуев. "Денис захотел играть концерт Грига", - пояснил журналистам Спиваков.

Во втором отделении приняли участие оперный певец (баритон) Василий Ладюк и солистка Большого театра (сопрано) Анна Аглатова. Гости услышали каватину Фигаро из оперы "Севильский цирюльник" Россини, арию графа ди Луна из оперы "Трубадур" Верди и многое другое. Также этим вечером со сцены прозвучали и симфонические произведения без участия солистов.

В январе премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с 20-летием коллектив НФОР, отметив популярность их концертных программ. Поздравление было опубликовано на сайте правительства.

Об оркестре

24 января 2003 года был издан приказ "О создании федерального государственного учреждения культуры "Национальный филармонический оркестр России". За годы творческой жизни НФОР стал одним из ведущих симфонических оркестров России и завоевал признание профессионалов в России и за рубежом. С коллективом сотрудничают дирижеры разных поколений, в том числе Мишель Плассон, Владимир Ашкенази, Джеймс Конлон, Окко Каму, Юкка-Пекка Сарасте, Александр Лазарев и другие. В концертных программах НФОР принимали участие исполнители мировой оперной сцены и солисты-инструменталисты: Джесси Норман, Пласидо Доминго, Дмитрий Хворостовский, Марсело Альварес, Ильдар Абдразаков, Алексей Володин, Вадим Репин, Пьер-Лоран Эмар, Виктория Муллова и многие другие.

Репертуар оркестра охватывает период от ранних классических симфоний до новейших сочинений современности. За 19 сезонов оркестр представил множество программ, абонементов и концертных серий, а также осуществил несколько российских и мировых премьер.

С оркестром регулярно выступают Хибла Герзмава, Альбина Шагимуратова, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак, Анна Аглатова, Полина Шамаева, Денис Мацуев, Николай Луганский и другие.

В 2007 году НФОР стал обладателем гранта правительства РФ. С 2010 года Национальный филармонический оркестр России является обладателем гранта президента РФ.

Владимир Спиваков - художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основатель и президент Московского международного Дома музыки. Лауреат Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012), обладатель почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО".