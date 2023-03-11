Создатели фильма "Нюрнберг" посвятили его памяти Эдуарда Артемьева

Режиссер картины Николай Лебедев сообщил, что композитор согласился написать музыку к "Нюрнбергу" сразу после просмотра фильма в рабочей сборке

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Создатели военной драмы "Нюрнберг" посвятили фильм памяти народного артиста России, композитора Эдуарда Артемьева. Об этом в интервью ТАСС рассказал режиссер картины Николай Лебедев.

"Нюрнберг" стал одним из последних фильмов, над которым работал композитор. Артемьев умер 29 декабря 2022 года в возрасте 85 лет.

"Эдуард Николаевич был совершенно невероятным в работе, фантастическим. Мы - все, кто работал и общался с ним, - его очень любили, ценили и продолжаем любить. Мы даже не стали помещать его фамилию в титрах в траурную рамку, потому что у Артемьева нет и никогда не было рамок, он был бесконечен, как музыка, которую писал. Но фильм посвящен его памяти", - сказал режиссер.

Лебедев рассказал, что Артемьев согласился написать музыку к "Нюрнбергу" сразу после просмотра картины в рабочей сборке. "Картина произвела на Эдуарда Николаевича очень большое впечатление. И он тщательнейшим образом писал музыкальные номера, отдельно к каждой сцене. Артемьев очень точно понимал, как музыка в кино работает в сочетании с остальными компонентами, что она не должна выбиваться из общего ряда или, что называется, тянуть одеяло на себя", - добавил он.

Режиссер также рассказал, что после работы над "Нюрнбергом" он договорился с Артемьевым о сотрудничестве на новом проекте, но через две недели музыканта не стало.

"Нюрнберг" - первый художественный полнометражный фильм о Международном военном трибунале над главными немецкими военными преступниками. Главные роли в фильме сыграли Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Вольфганг Черни, Алексей Бардуков, Игорь Петренко. Роль главного советского обвинителя в "Нюрнберге" сыграл Сергей Безруков. В широкий прокат фильм вышел 2 марта.