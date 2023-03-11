В Ульяновске открылась межрегиональная православная книжная выставка-форум "Радость слова"

Как отметил Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, история современной православной литературы насчитывает не один десяток лет

УЛЬЯНОВСК, 11 марта. /ТАСС/. Православная детская литература, жития святых, книги о богослужении и Священное писание представлены на книжной выставке-форуме "Радость слова", которая открылась в субботу в Ульяновске. Как сообщил журналистам Митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, мероприятие проходит в городе в третий раз.

"В Ульяновске в третий раз проводится выставка-форум "Радость слова". Я надеюсь, что она достигнет своих целей. Задача, которая стоит, познакомить как можно больше людей, не только наших прихожан, но и тех, кто заходит в церковь не так часто, с таким явлением, как православная литература", - сказал он.

Митрополит Лонгин добавил, что история современной православной литературы насчитывает не один десяток лет. "[Она началась] с конца 1980-х годов, когда вновь начали издаваться православные книги. Но до сегодняшнего дня остались люди, которые не подозревают об их существовании. [Необходимо] рассказать этим людям, показать, объяснить - вот, собственно говоря, задача таких мероприятий, форумов. И я думаю, что она выполняется", - пояснил он.

По словам председателя Издательского совета РПЦ митрополита Калужского и Боровского Климента, выставка приурочена к Дню православной книги, который отмечается 14 марта. "Он установлен в связи с тем, что 14 марта (1 (14) марта 1564 года) вышла первая печатная книга в Москве, изданная дьяконом Иваном Федоровым. Это была книга "Апостол", - сказал он журналистам.

Митрополит Климент добавил, что на выставке представлены книги для разных возрастных категорий читателей. "Здесь большое количество детской литературы, разной литературы - и рассказы, и сказки. И для взрослых есть много книг тоже разнообразных, есть книги для подростков и юношества. То есть литература православная охватывает широкий спектр. Это та литература, которая говорит о добре и учит человека, как поступить в той или иной ситуации на жизненных примерах", - подчеркнул он.

Выставка-форум продлится в Ульяновске по 15 марта. В ее программе не только экспозиция православной литературы, но и слушания, круглые столы, фотовыставки, кинолектории. В мероприятиях выставки-форума традиционно принимают участие писатели-лауреаты Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, известные богословы и общественные деятели. Издательский совет РПЦ реализует просветительский проект православной книжной выставки-форума "Радость слова" по благословению Cвятейшего патриарха Московского и всея Руси на протяжении более 10 лет.