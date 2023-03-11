В Калининграде открылся XXXI Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества

Мероприятие открылось концертной программой "Учитель и ученик"

КАЛИНИНГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль для детей и юношества "Музыкальная весна" в 31-й раз открылся в Калининграде. Он начался концертной программой "Учитель и ученик", сообщили в пресс-службе областной филармонии им. Е. Ф. Светланова, которая выступает организатором фестиваля при поддержке регионального министерства по культуре и туризму.

Указом президента России Владимира Путина 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника.

"Открытие нашего нынешнего фестиваля программой "Учитель и ученик", воплощающей идею преемственности поколений, символично и значимо", - сказала представитель пресс-службы.

Участники фестиваля

Собеседница агентства отметила, что главный участник концерта-открытия саксофонист Сергей Колесов - лауреат многочисленных международных и российских конкурсов, музыкант, входящий в элиту мирового саксофона, преподает в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. С педагогом, профессором Колесовым на калининградской сцене выступили его талантливый ученик Семен Такмаков - обладатель диплома первой степени Международного конкурса "Санкт-Петербургские Ассамблеи искусств - 2022", а также скрипачка Валентина Сушко - лауреат всероссийских и международных конкурсов, студентка Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В их исполнении, в сопровождении камерного оркестра Калининградской филармонии под управлением заслуженного артиста России Александра Андреева, который был педагогом Сушко, прозвучали произведения композиторов разных стран и эпох - Эрнста Шоссона, Роберто Молинелли, Жан-Батиста Синжеле, Астора Пьяццоллы, Артуро Маркеса.

Всего во время двухнедельного фестиваля "Музыкальная весна" состоится 12 концертов творческих коллективов и солистов, а также местных детских музыкальных школ. Уже в воскресенье, 12 марта, в филармонии впервые выступит молодежный оркестр народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии, который представит программу "Русские хиты". Как сообщалось ранее, один из самых популярных коллективов филармонии ДНР в рамках федеральной программы "Мы - Россия" за семь дней пребывания в Калининградской области даст концерты в восьми городах региона.

"Не первый раз, но всегда с большим успехом принимает участие в фестивале "Музыкальная сборная России" из Санкт-Петербургского Дома музыки под руководством народного артиста РФ профессора Сергея Ролдугина. На этот раз юные дарования - лауреаты международных конкурсов скрипачка Инна Якушева и пианист Иван Кощеев в сопровождении оркестра Калининградской областной филармонии исполнят сочинения Вольфганга Амадея Моцарта, в числе которых его знаменитая "Маленькая ночная серенада", - сказала представитель филармонии.

Своими творческими успехами поделятся со зрителями и гостями "Музыкальной весны" также стипендиаты фонда "Новые имена", президентом которого является народный артист России, пианист Денис Мацуев. Одиннадцать юных музыкальных талантов из различных регионов России выступят в гала-концерте закрытия фестиваля, который пройдет 26 марта.