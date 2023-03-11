В Баня-Луке стартовала первая международная программа "Национальной театральной школы"

Она подготовлена ведущими российскими вузами

БЕЛГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов дал старт первой международной программе проекта "Национальная театральная школа", подготовленной ведущими российскими вузами, на площадке Национального театра Республики Сербской. Об этом ТАСС сообщили в субботу в посольстве России в Боснии и Герцеговине.

Санкт-Петербургский государственный университет, Российский институт театрального искусства - ГИТИС и Российский государственный институт сценических искусств совместно подготовили для более чем 40 молодых менеджеров культуры и искусства из Баня-Луки трехдневный курс на тему "Основы менеджмента в современном национальном театре". Образовательная программа проекта включает в себя лекции от преподавателей Санкт-Петербургского государственного университета и Санкт-Петербургской театральной академии, открытые диалоги с директором Александринского театра Сергеем Емельяновым и ректором ГИТИСа Григорием Заславским, работу в командах над творческими инициативами и дальнейшую их защиту перед экспертным советом.

"Решение о проведении Национальной театральной школы в Баня-Луке было принято еще в январе этого года в рамках договоренностей с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. При поддержке Посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, Культурного центра "Банский двор", Национального театра и Академии искусств Университета в Баня-Луке команда проекта реализует первую международную программу. Выпускниками Школы уже стали более 350 молодых деятелей культуры и искусства из 9 регионов России. Мы особенно ценим возможность расширить географию и включить в проект государства-партнеры. Так, 24 марта мы дадим старт Школы в Армении", - отметил директор Александринского театра, лидер просветительского проекта "Национальная театральная школа" Сергей Емельянов.

"Для нас важно продолжение сотрудничества с Александринским театром, а особенно приветствуем предстоящее подписание соглашения, которое обеспечит реализацию различных культурных мероприятий под эгидой двух дружественных институтов", - рассказала директор Национального театра Республики Сербской Диана Грбич.

Проект "Национальная театральная школа" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В апреле 2023 года стартует уже второй сезон Школы, который охватит более 25 регионов Российской Федерации и будет направлен на обучение как менеджеров культуры и искусства, так и творческих и технических специалистов многонациональной российской сцены.