В Лос-Анджелесе пройдет 95-я церемония вручения премии "Оскар"

Среди претендентов в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" - российская лента "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Американская академия киноискусств в воскресенье объявит имена лауреатов премии "Оскар" - одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа. 95-я церемония вручения статуэток пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Победители будут объявлены в 23 категориях, в одной из которых представлена российская документальная лента.

Лидером по числу номинаций стала в этом году картина "Всё везде и сразу" (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, которой критики почти единогласно прочат звание "Лучшего фильма". Лента, представленная в 11 категориях, рассказывает о борьбе обычной женщины из нашего мира со злом в параллельных вселенных. По девять номинаций получили экранизация романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022) режиссера Эдварда Бергера, удостоенная премии BAFTA, и трагикомедия "Банши Инишерина" (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартина Макдоны.

Вместе с ними на победу в основной категории "Лучший фильм" претендует полуавтобиографическая драма Стивена Спилберга "Фабельманы" (The Fabelmans, 2022), получившая ранее премию "Золотой глобус", а также фильмы "Аватар: путь воды" (Avatar: The Way of Water, 2022) Джеймса Кэмерона, "Говорят женщины" (Women Talking, 2022) Сары Полли, "Элвис" (Elvis, 2022) База Лурмана, "Тар" (Tar, 2022) Тодда Филда, "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински и "Треугольник печали" (Triangle of Sadness, 2022) Рубена Эстлунда.

В борьбе за статуэтку за лучшую режиссерскую работу, согласно оценкам критиков, с большим отрывом также лидирует дуэт Квана и Шайнерта. Конкуренцию режиссерам "Всё везде и сразу" составят, по мнению критиков, Макдона, Филд, Спилберг и Эстлунд.

Российская документальная короткометражка

В число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" попала российская лента "Выход" (Haulout) Максима и Евгении Арбугаевых из Якутии. Картина была снята в разгар пандемии в 2020 году, съемки длились в течение трех месяцев. Фильм рассказывает о полевом сезоне морского биолога Максима Чикалева на побережье Северного Ледовитого океана на Чукотке. Исследователь северной фауны на протяжении десяти лет наблюдает за самым большим на планете лежбищем моржей.

Помимо российской ленты, на премию в данной категории претендуют индийский фильм "Заклинатели слонов" (Elephant Whisperers, 2022), американские ленты "Как измеряется год?" (How do you measure a Year, 2021), "Эффект Марты Митчелл" (The Martha Mitchell Effect, 2022) и "Незнакомец у ворот" (Stranger at the Gate, 2022).

В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" вошли работа американского режиссера Дэниэла Роэра "Навальный" (Navalny, 2022), фильм совместного производства Великобритании, Индии и США "Всё, что дышит" (All That Breathes, 2022), американский фильм "Вся красота и кровопролитие" (All the Beauty and the Bloodshed, 2022), совместная работа США и Канады "Вулкан любви" (Fire of Love, 2022), совместный фильм производства Дании, Украины и Швеции "Дом из щепок" (A House Made of Splinters, 2022).

Актерские номинации

Среди актеров основная борьба за премию "Оскар" развернется, по мнению кинокритиков, между Остином Батлером, воплотившим на экране певца Элвиса Пресли, и Бренданом Фрейзером, сыгравшим страдающего ожирением преподавателя в фильме "Кит" (The Whale, 2022). Вместе с ними на статуэтку претендуют Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Пол Мескал ("Солнце мое", Aftersun, 2022) и Билл Найи ("Жить", Living, 2022).

В категории "Лучшая актриса" кинокритики разошлись во мнении относительно возможной победительницы. Некоторые прогнозируют победу Мишель Йео, сыгравшей главную роль в картине "Всё везде и сразу", в то время как другие отдают предпочтение австралийке Кейт Бланшетт, сыгравшей в ленте "Тар". Помимо них, за статуэтку поборются Ана де Армас ("Блондинка", Blonde, 2022), Андреа Райзборо ("Ради Лесли", To Leslie, 2022) и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

Батлер и Бланшетт ранее были удостоены премии "Золотой глобус" за актерские работы в драматических фильмах, а также получили премию BAFTA. Фаррелл и Йео получили "Золотой глобус" за работу в комедии или мюзикле.

В привычном месте с привычным ведущим

Церемония пройдет по традиции в театре Dolby (до 2012 года назывался Kodak), где она проводилась до начала пандемии с 2002 года. Организаторы вернулись к полностью очному формату в прошлом году, при этом объявление победителей в некоторых номинациях было записано заранее, что вызвало критику со стороны представителей киноиндустрии. В этом году все лауреаты будут названы в прямом эфире.

Ведущим церемонии в этом году в третий раз в своей карьере станет американский комик Джимми Киммел, который был конферансье на церемонии вручения "Оскаров" в 2017 и 2018 годах. Объявлять лауреатов ему будут помогать такие звезды, как Антонио Бандерас, Хью Грант, Николь Кидман, Джон Траволта, Харрисон Форд, Риз Ахмед, Джессика Честейн, Сальма Хайек, Холли Берри. За музыкальное сопровождение церемонии будут отвечать, в частности, певицы Рианна, София Карсон, музыкант Дэвид Бирн.

На ковровой дорожке цвета "шампань"

Одним из новшеств в этом году станет отсутствие красной ковровой дорожки перед театром Dolby, куда прибывают гости церемонии. Организаторы впервые более чем за 60 лет приняли решение изменить цвет покрытия, которое на этот раз будет цвета "шампань". По задумке устроителей, ковровая дорожка будет напоминать песчаный пляж на фоне окрашенного в цвета закатного солнца шатра.

Киммел, комментируя новость о смене цвета коврового покрытия, в шутливой форме отметил, что так организаторы хотят заверить, что в этом году на церемонии не прольется кровь. Таким образом он напомнил об инциденте годичной давности, когда актер Уилл Смит ударил по лицу и нецензурно высказался в адрес комика Криса Рока после того, как тот неудачно пошутил про его жену Джаду Пинкетт-Смит. Смиту после этого было запрещено в течение 10 лет посещать мероприятия, организуемые Американской академией киноискусств.

Журнал Variety ранее сообщил со ссылкой на источники, что организаторы второй год подряд отказалась предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому возможность выступить с видеообращением на церемонии вручения премии.

О премии

Начало 95-й по счету церемонии вручения наград Американской академии киноискусств запланировано на 17:00 по местному времени (03:00 мск 13 марта), по планам организаторов награждение продлится не более трех часов. Трансляцию церемонии будет вести американская телекомпания ABC.

На "Оскар" могут выдвигаться картины, находившиеся в кинопрокате на территории округа Лос-Анджелес не менее семи дней подряд в календарный год, предшествующий году вручения премии. Статуэтка "Оскар" изображает рыцаря, стоящего на катушке из киноленты и держащего перед собой длинный меч. Ее высота - 34 см, масса - 3,85 кг. Премия присуждается в 23 номинациях.