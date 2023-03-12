11 марта, 21:03

В Театре Олега Табакова пройдет день памяти его основателя

Труппа вместе с художественным руководителем Владимиром Машковым возложат цветы и лампады к скульптурной композиции "Атом солнца Олега Табакова"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Коллектив Театра Олега Табакова в воскресенье почтит память своего основателя Олега Павловича Табакова, умершего 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

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"С утра артисты, художественный руководитель Владимир Машков и сотрудники театра поедут на кладбище, чтобы почтить память Олега Павловича. Весь день в буфетах театра будет организован поминальный обед. Днем в Театре Табакова пройдет экскурсия "Памяти Табакова посвящается...", - рассказала собеседница агентства.

Она проинформировала, что в 16:00 труппа вместе с художественным руководителем возложат цветы и лампады к скульптурной композиции "Атом солнца Олега Табакова". "С сегодняшнего дня и до 20 марта в фойе театра будет представлена фотовыставка "Такой разный Олег Табаков". Также уникальными архивными видеозаписями и фактами о жизни и творчестве Олега Павловича Табакова будем делиться в социальных сетях театра и школы", - добавили в пресс-службе.

"Сегодня мы вспоминаем Олега Павловича, нашего небесного художественного руководителя. В театре о нем никогда не забывают, все помнят, каким ярким человеком он был, какой мощный старт развития он давал всему коллективу. Понимание профессии, первый профессиональный успех у многих из нас связан именно с Олегом Павловичем Табаковым, поэтому нам важно, чтобы его дело продолжало жить, а мечты и планы реализовываться!", - сказал Машков. 

Теги:
РоссияТабаков, Олег ПавловичМашков, Владимир ЛьвовичМосква
© Информационное агентство ТАСС
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