Советские и российские номинанты на "Оскар"

В этом году в число претендентов на победу в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" включили ленту "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 марта 2023 года состоится 95-я церемония вручения американской кинопремии "Оскар". В число претендентов на победу в категории "Лучший короткометражный документальный фильм" включили ленту "Выход" россиян Максима и Евгении Арбугаевых. ТАСС подготовил справку об отечественных номинантах и лауреатах "Оскара".

Премия, регламент

"Оскар" (англ. Academy awards, "Oscars") - американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире. Номинантов (не более четырех - пяти) на премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный художественный фильм" (до 2019 года - "Лучший фильм на иностранном языке") из списка лент, предложенных национальными оскаровскими комитетами, отбирает за месяц до официальной церемонии Американская академия кинематографических искусств и наук. От РФ фильмы ранее выдвигал Российский оскаровский комитет (в 2002-2021 годах его возглавлял Владимир Меньшов, в 2021-2022 годах - Павел Чухрай). В сентябре 2022 года в Национальной академии кинематографических искусств и наук России объявили, что отечественные картины на "Оскар" 2023 году выдвигаться не будут. В остальных категориях номинирование происходит в рамках самой Американской академии, причем в большинстве из них номинанты не из США являются скорее исключением. Картины зарубежного производства обычно представлены в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Статистика

Первым советским номинантом и обладателем "Оскара" была лента "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина. В 1942 году она стала одним из четырех лауреатов в категории "Лучший документальный фильм". Всего за историю премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" было представлено девять советских и семь российских лент, из них четыре получали награду. В категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" побывали одна советская и пять российских лент (победу одержала одна).

Две советские работы номинировались в категории "Лучший короткометражный фильм": "Жизнь в зоопарке" (1947, объединение "Арткино") и "Воспоминания о Павловске" (1985, режиссер Ирина Калинина).

Один раз советская работа претендовала на награду в категории "Лучшая музыка к фильму" - это был фильм-опера Веры Строевой "Хованщина" по сочинению Модеста Мусоргского (1962).

Номинанты в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Первым советским номинантом (и лауреатом) в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 1969 году стала эпопея Сергея Бондарчука "Война и мир", снятая по роману Льва Толстого.

Год спустя, в 1970 году, вторым соискателем стал трехсерийный фильм Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского.

Затем среди советских номинантов были фильмы:

"Чайковский" режиссера Игоря Таланкина (1972);

"...А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (1973);

"Дерсу Узала" японского режиссера Акиры Куросавы (1976, совместное производство СССР и Японии, второй советский фильм-лауреат);

"Белый Бим Черное ухо" Станислава Ростоцкого (1979);

"Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981, третий советский фильм-лауреат);

"Частная жизнь" Юлия Райзмана (1983);

"Военно-полевой роман" Петра Тодоровского (1985).

После распада СССР первым российским номинантом был фильм "Урга - территория любви" Никиты Михалкова (1993). В 1995 году его же фильм "Утомленные солнцем" был номинирован и получил премию. Затем от России выдвигались фильмы:

"Кавказский пленник" Сергея Бодрова (1997);

"Вор" Павла Чухрая (1998);

"12" Никиты Михалкова (2008);

"Левиафан" (2015) и "Нелюбовь" (2018) Андрея Звягинцева.

Номинанты в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм"

В 1990 году на премию "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" был номинирован советский мультфильм "Корова", созданный на Свердловской киностудии режиссером Александром Петровым. Впоследствии на соискание премии номинировались еще три картины Петрова, все они были выполнены в технике живописи по стеклу: "Русалка" (1998), "Старик и море" (1999, победа в категории) и "Моя любовь" (2008).

В 2009 году на "Оскар" был выдвинут короткометражный мультфильм "Уборная история - любовная история" российского режиссера Константина Бронзита. В 2016 году на премию претендовала еще одна его работа - "Мы не можем жить без космоса".

В 2022 году в данной категории на "Оскар" был номинирован фильм российского режиссера Антона Дьякова под названием "Боксбалет".

Таким образом, советские и российские фильмы шесть раз становились лауреатами "Оскара": по одному разу - в категориях "Лучший документальный фильм" ("Разгром немецких войск под Москвой") и "Лучший короткометражный анимационный фильм" ("Старик и море"), четыре раза - в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" ("Война и мир", "Дерсу Узала", "Москва слезам не верит", "Утомленные солнцем").