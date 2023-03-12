Комедийная мелодрама "Поехавшая" возглавила кинопрокат в России и СНГ в выходные

Второе место в прокате заняла историческая драма "Нюрнберг"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фильм "Поехавшая" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 135,6 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 9 по 12 марта.

Режиссером фильма "Поехавшая", вышедшего на российские экраны 8 марта, стал Антон Маслов. Главная героиня комедии - обычная жительница мегаполиса, которая после череды неудач решает все изменить. Она отправляется в путешествие в Магадан на велосипеде вместе со своей таксой, чтобы помириться с мамой. Героиню ожидает дорога в 10 тыс. км, множество испытаний и судьбоносные встречи. В ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов и другие.

Второе место в прокате заняла историческая драма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, собравшая 64,5 млн рублей за период с 9 по 12 марта. Действие картины разворачивается в 1945 году, когда в Нюрнберге начал работу военный трибунал над руководителями нацистской Германии. На главный судебный процесс столетия съезжаются люди со всего мира, в их числе в составе советской делегации прибывает владеющий несколькими иностранными языками молодой капитан Игорь Волгин, который ищет пропавшего без вести в годы войны родного брата. Картина вышла в прокат 2 марта. В главных ролях Сергей Кемпо, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Любовь Аксенова.

На третьем месте оказался фильм "Беспринципные в деревне" режиссера Романа Прыгунова, собравший 59,5 млн рублей за выходные. Главный герой комедии - отставной генерал, который решает отпраздновать 60-летие в настоящей русской деревне - с полным погружением, праздничной трапезой, баней и рыбалкой. Но праздник идет не по плану: приглашенные москвичи умудряются переругаться, настроить против себя местных жителей и остаться без пропитания. Главные роли в картине исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко.