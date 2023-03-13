В Тунисе показали костюмированное музыкально-танцевальное представление о русских женщинах

На мероприятии присутствовали более 200 зрителей

РАБАТ, 13 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Костюмированное музыкально-танцевальное представление, рассказывающее о русских женщинах и женских образах в славянской мифологии, увидели в воскресенье зрители, посетившие в Тунисе праздник по случаю Международного женского дня.

"Мероприятие под названием "Это все о ней: женский образ в древнерусской истории" состоялось в доме культуры "Карфаген". Режиссер-постановщик Татьяна Баркаш представила программу, посвященную русским женщинам и женским образам в славянской мифологии. Вечер посетили свыше 200 зрителей - российских соотечественников и тунисцев. При этом приехали люди, проживающие не только в Тунисе, но и в других регионах", - рассказал по телефону ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Тунисе Юрий Зайцев.

"Мы очень хотели разделить с Тунисом наши эмоции по случаю одного из самых любимых российских праздников, и нам, я уверен, это удалось, - продолжал собеседник агентства. - Впервые в Тунисе зрители смогли так близко познакомиться с традициями древних славян, представленных в динамичной, насыщенной красочными номерами постановке".

"Наши креативные соотечественники, проживающие в Тунисе, с радостью откликнулись на предложение Русского дома придумать самобытное представление, приуроченное к Международному женскому дню. Для каждого номера командой проекта были специально разработаны и пошиты оригинальные костюмы, отражающие представленные на сцене образы", - отметил он.

"У нас получилось настоящее шоу, вызвавшее небывалый интерес у местной публики. И теперь наши постановки ждут в других городах Туниса. Мы обязательно разработаем большую гастрольную программу, чтобы порадовать наших тунисских друзей", - подытожил Зайцев.