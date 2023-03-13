Тверская академия ВКО поможет в съемках фильма "Льенсо"

Кинокартина расскажет о войне во Вьетнаме, а также о работе советских военных, которые были призваны обучить вьетнамцев работе на ЗРК С-75 и помочь противостоять американской агрессии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Началось производство первого российского фильма о войне во Вьетнаме "Льенсо". Специально для кинематографистов были организованы учебно-методические сборы в Военной академии Воздушно-космической обороны имени Георгия Жукова в Твери, где им продемонстрировали работу зенитно-ракетного комплекса С-75, сообщили журналистам в пресс-службе Фонда поддержки военно-патриотического кино.

"Во время занятий специально подготовленные расчеты продемонстрировали творческой группе учебно-боевое применение комплексов для борьбы с одиночными, групповыми, низколетящими и скоростными целями, а также возможности противодействия противорадиолокационным ракетам типа Shrike", - рассказали в фонде.

Там отметили, что на сборы были также приглашены ветераны войск ПВО, участвовавшие в военных операциях Советского Союза, чтобы творческая группа этого проекта смогла почувствовать боевую атмосферу. В ходе поездки были отсняты обучающие видеоматериалы, которые помогут участникам съемочного процесса в дальнейшей работе.

Кинокартина "Льенсо" имеет статус национального фильма РФ. Она расскажет о работе советских военных специалистов, прибывших во Вьетнам в 1965 году с двумя первыми дивизионами ЗРК С-75. Фильм основан на воспоминаниях советских офицеров-ракетчиков, которые были призваны обучить вьетнамцев работе на ЗРК С-75 и помочь противостоять американской агрессии. Прототипами главных героев стали советские офицеры Федор Ильиных и Борис Можаев.

Фонд поддержки военно-патриотического кино создан по решению президента России Владимира Путина при участии Министерства обороны РФ. Попечительский совет организации возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Основная цель работы Военкино - поддержка производства художественных, документальных и анимационных фильмов и сериалов, а также других творческих проектов.