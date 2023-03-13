Путин поздравил коллектив Вологодского государственного музея-заповедника со 100-летием

Президент России отметил, что памятники духовной и материальной культуры Вологодчины воспитывают уважение к национальным традициям

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника со 100-летием со дня его образования. Поздравительная телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Ваш прекрасный северный край по праву славится древними христианскими святынями, шедеврами архитектуры и искусства, самобытными народными промыслами. Отрадно, что благодаря энтузиазму и творческой энергии многих поколений сотрудников вашего музея, эти уникальные памятники духовной и материальной культуры Вологодчины бережно сохраняются, служат благородным целям просвещения, воспитывают у людей, особенно молодежи, любовь к отечественной истории, уважение к национальным традициям", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что нынешний коллектив достойно продолжает дело своих предшественников, а также находит новые формы взаимодействия с посетителями и ориентируется на передовые тенденции развития мирового музееведения.

"Желаю вам успехов и реализации намеченных планов. Еще раз - с юбилеем!" - заключил глава страны.

В состав Вологодского государственного музея-заповедника входят более 40 памятников архитектуры общей площадью более 9 000 кв. м. Ежегодно музей посещают около 200 тыс. человек, также там проходят международные и всероссийские научные конференции, практические семинары по различным направлениям музейной деятельности.