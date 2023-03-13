На трех площадках Калужской области покажут фильмы о событиях на Донбассе

В их числе областной объединенный музей-заповедник и музей истории Обнинска

КАЛУГА, 13 марта. /ТАСС/. Фильмы фестиваля "Кино на службе Отечеству", который рассказывает о жизни последних 10 лет на Донбассе, впервые покажут на трех площадках в Калужской области. В их числе областной объединенный музей-заповедник и музей истории Обнинска, сообщила в понедельник ТАСС пресс-служба Музея Победы.

"Фильмы Первого общероссийского передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" покажут на трех площадках в Калужской области. К акции присоединились Калужский объединенный музей-заповедник, основная общеобразовательная школа села Высокиничи Жуковского района, Музей истории города Обнинска", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник, специальная военная операция на Донбассе, события последних девяти лет, безусловно, нуждаются в художественном и публицистическом осмыслении. "Документальные фильмы, которые представлены на фестивале, должны стать своего рода исторической летописью донбасских событий. Именно по ним дети, молодежь смогут в будущем судить о происходящем на передовой во время специальной военной операции", - заявил Александр Школьник.

Бесплатные показы пройдут в ходе реализации проекта "Территория Победы". Кинофорум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, которое было дано по итогам встречи главы государства с матерями военнослужащих - участников СВО в ноябре 2022 года.