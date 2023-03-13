Музейный центр "Наследие Чукотки" получил уникальные предметы эскимосов XII - XV веков

Среди них мотыга из клыка и скелетной кости моржа с рельефными изображениями и объемная деревянная фигура водоплавающей птицы

ТАСС, 13 марта. Музейный центр "Наследие Чукотки" получил на хранение после научной реставрации уникальные предметы древних эскимосов XII - XV веков, среди которых мотыга из клыка и скелетной кости моржа с рельефными изображениями и объемная деревянная фигура водоплавающей птицы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Чукотки.

"В Музейный Центр "Наследие Чукотки" поступили на постоянное хранение после научной реставрации уникальные предметы древних эскимосов XII - XV веков. Все предметы прекрасно сохранились в вечной мерзлоте. Предметы прошли полный цикл научной реставрации и консервации аттестованным реставратором высшей категории Государственного музея Востока Ольгой Мягковой на безвозмездной основе в рамках научного партнерства музеев. Артефакты исследователями передаются на постоянное хранение в Музейный Центр "Наследие Чукотки", - говорится в сообщении.

Объекты были обнаружены во время археологической экспедиции Российского научно-исследовательского института природного и культурного наследия имени Лихачева и Государственного музея Востока, которая в августе 2022 года работала в Чукотском районе по заказу регионального комитета по охране объектов культурного наследия. Было проведено обследование 10 археологических памятников, три из которых выявлены впервые на побережье Берингова пролива - древних поселений, культовых объектов и могильников Итык, Каекан, Тунилек и Тунытлен, и других. Работы археологов на поселениях древних морских зверобоев сейчас особенно актуальны в связи с тем, что в последние годы процесс разрушения археологических памятников на побережье значительно ускорился вследствие всемирного потепления.

В частности, среди находок на древнеэскимосском поселении Итык - выдающийся предмет - мотыга или небольшая кирка, изготовленная из клыка и скелетной кости моржа. Ее костяная рабочая часть скреплена с рукоятью жгутами из разделенного на нити китового уса. На поверхности рукояти орудия имеется сюжетная гравировка и рельефное изображение гренландского кита. На торце рукояти мотыги рельефно изображен кит, а выгравированы изображения людей, кита, каяка, гарпуна и морских волн.

"Рукояти мотыг из клыка моржа нередко украшались резьбой и гравировкой. Однако известные до сих пор рукояти были покрыты геометрическими орнаментами или резными рельефными изображениями, среди которых были и антропоморфные. Сюжетная гравировка с фигурками людей и животных встречены на рукояти орудия впервые. Среди других находок следует отметить объемную деревянную фигуру водоплавающей птицы, деревянную копьеметалку с декоративной вставкой из клыка моржа, каменное тесло в роговой муфте", - говорится в сообщении.