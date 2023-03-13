Музей Москвы запустит 16 марта программу к выставке "Дом моделей. Индустрия образов"

Она будет состоять из трех тематических блоков: "Теория моды", "Мода локального" и "Интерпретация народного"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Параллельная программа к выставке "Дом моделей. Индустрия образов" стартует 16 марта в Музее Москвы. В течение трех месяцев дизайнеры, историки, реставраторы, редакторы и исследователи будут обсуждать модную индустрию в советском и современном контексте, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

"Параллельная программа к выставке "Дом моделей. Индустрия образов" состоит из трех тематических блоков: "Теория моды", "Мода локального" и "Интерпретация народного". Специалисты расскажут о современных исследованиях советской моды через призму антропологии, культурологии и социологии, проведут лекции о феномене журналов с выкройками и особенности локальной модной журналистики. Совместно с реставраторами костюмов к выставке "Дом моделей" Марией Орловой и Андреем Скатковым пройдет серия лекций с показами", - отметили в пресс-службе.