13 марта, 12:32

Музей Москвы запустит 16 марта программу к выставке "Дом моделей. Индустрия образов"

Она будет состоять из трех тематических блоков: "Теория моды", "Мода локального" и "Интерпретация народного"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Параллельная программа к выставке "Дом моделей. Индустрия образов" стартует 16 марта в Музее Москвы. В течение трех месяцев дизайнеры, историки, реставраторы, редакторы и исследователи будут обсуждать модную индустрию в советском и современном контексте, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе музея.

"Параллельная программа к выставке "Дом моделей. Индустрия образов" состоит из трех тематических блоков: "Теория моды", "Мода локального" и "Интерпретация народного". Специалисты расскажут о современных исследованиях советской моды через призму антропологии, культурологии и социологии, проведут лекции о феномене журналов с выкройками и особенности локальной модной журналистики. Совместно с реставраторами костюмов к выставке "Дом моделей" Марией Орловой и Андреем Скатковым пройдет серия лекций с показами", - отметили в пресс-службе. 

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