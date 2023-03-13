В музее-усадьбе под Костромой выставят фотографии семьи Александра Островского

В планах включить в экспозицию переписки драматурга с друзьями и родственниками

КОСТРОМА, 13 марта. /ТАСС/. Старинные фотографии членов семьи и друзей драматурга Александра Островского, а также его личные вещи представят на выставке в музее-заповеднике "Щелыково" в Костромской области на территории усадьбы драматурга. Открытие экспозиции 31 марта посетят потомки Островского, об этом ТАСС сообщила директор музея-заповедника "Щелыково" Анна Родионова.

"Выставка "Семейный альбом драматурга Островского" откроется в нашем музее 31 марта. На открытие приедут потомки Островского из Санкт-Петербурга по линии старшей дочери. Это будет небольшая, но плотная экспозиция - будут представлены фотографии членов семьи Островского, близких друзей, некоторые личные вещи", - сказала Родионова.

По ее словам, решается вопрос о включении в экспозицию переписки драматурга с друзьями и родственниками. Как отметила Родионова, гости выставки смогут увидеть фотографии не только современников Островского, его ближайших родственников, но и фотографии внуков, правнуков драматурга. Экспозицию разместят в литературно-театральном музее.

В 2023 году исполняется 200 лет со дня рождения Александра Островского. Указ о праздновании юбилея подписан президентом России Владимиром Путиным.

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник А. Н. Островского "Щелыково" расположен в Островском районе Костромской области. Среди объектов музея-заповедника Дом-музей А. Н. Островского ("Старый дом"), являющийся центральным объектом показа, Мемориальный парк, Никольская церковь в Бережках и семейный некрополь Островских, дом Соболева, "Голубой дом", а также литературно-театральный музей. В музее проводят экскурсии, праздники, мастер-классы, тематические программы, кинолектории.