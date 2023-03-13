Британский премьер подтвердил, что возвращение Греции мраморов Парфенона не планируется

Риши Сунак заявил, что коллекция Британского музея защищена законом

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его правительство не намерено передавать Греции хранящиеся в Лондоне мраморные скульптуры Парфенона (мраморы Элгина). Соответствующее заявление Сунака опубликовано в понедельник в газете The Guardian.

"Соединенное Королевство много поколений заботилось о сохранности мраморов Элгина. Наши галереи и музеи финансируются налогоплательщиками, потому что они являются важнейшим достоянием нашей страны, - сказал Сунак. - Мы делимся их сокровищами с миром, а люди со всего мира приезжают в Соединенное Королевство, чтобы их увидеть. Коллекция Британского музея защищена законом, и мы не планируем это менять". По его словам, власти страны не готовы корректировать закон о Британском музее 1963 года, который существенно ограничивает возможности попечителей музея распоряжаться его собранием.

Как стало известно в последние месяцы, экс-глава британского Минфина (2010-2016) Джордж Осборн, который с 2021 года руководит музеем, больше года вел с греческим правительством переговоры о том, чтобы передать часть мраморных скульптур Афинам в долгосрочную аренду в обмен на ценные экспонаты из греческих собраний. Обсуждалась также возможность открытия филиала Британского музея в Афинах. При этом в кабинете Сунака дали понять, что даже такие компромиссные решения не соответствуют занимаемой официальным Лондоном позиции.

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин (1766-1841), получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя "некоторые обломки камней с надписями и фигурами", в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и несколько других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В 1816 году коллекция похищенных артефактов была выкуплена у Элгина Британским музеем. Фактически в Лондоне оказалась почти половина всех мраморных украшений Парфенона.

Афины десятилетиями добиваются возвращения мраморов в страну как неотъемлемой части национального достояния, ставя под сомнение законность действий посла и подлинность полученного им разрешения османского султана. В Лондоне последовательно отвергали требования Афин, ссылаясь на то, что действия лорда Элгина были законны для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.

После того как в 2009 году открылся новый музей Акрополя, греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.