В Петербурге откроют всероссийскую выставку скрипичных мастеров

Экспозиция будет доступна в конце марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. V всероссийская выставка скрипичных мастеров пройдет в Петербурге с 23 марта по 16 апреля при участии крупнейших отечественных специалистов в области создания скрипок. Центром этого события станет Шереметевский дворец - Музей музыки, филиал Музея театрального и музыкального искусства, сообщил в понедельник на пресс-конференции ТАСС художественный руководитель выставки, скрипичный мастер и реставратор Рафаил Ароев.

"Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы проводим нашу выставку на совершенно другом уровне, с привлечением широкого круга специалистов, профессионалов и выдающихся музыкальных коллективов. Выставка соберет мастеров Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Воронежа", - говорится в сообщении.

Ключевым событием проекта он назвал "двойное слепое прослушивание" скрипок современных мастеров. Три десятка незнакомых ему инструментов озвучит за ширмой скрипач Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии Илья Козлов, который будет играть в затемненных очках. Это, по мнению организаторов, позволит дважды избежать субъективной оценки каждого инструмента.

Фавориты этого конкурса, набравшие наибольшее количество баллов экспертов, будут участвовать в программе Камерного ансамбля "Дивертисмент" под руководством Ильи Иоффа. Такой эксперимент в российской практике проведут впервые.

Выступивший на пресс-конференции народный артист России профессор консерватории Михаил Гантварг констатировал, что выдающиеся инструменты прошлых веков по объективным причинам переходят в разряд музейных экспонатов, и сейчас есть огромная необходимость в том, чтобы и оркестры, и солисты были оснащены современными мощными скрипками. "В рамках нашего проекта, я думаю, это большой шаг в этом направлении", - считает один из ведущих скрипачей Петербурга.

В программу выставки включена конференция, тема которой - импортозамещение и современные технологии в производстве музыкальных инструментов.