В галерее имени Дейнеки в Курске после реставрации представят порядка 100 картин

В экспозицию войдут работы художников русской, советской и западноевропейской школ

КУРСК, 13 марта. /ТАСС/. Порядка 100 картин разных периодов, в том числе западноевропейских, советских художников представят на большой выставке, посвященной работе реставрационной мастерской Курской государственной картинной галереи имени А. А. Дейнеки, сообщил в понедельник ТАСС директор галереи Игорь Припачкин.

"Мы готовим большую выставку, посвященную реставрации. У нас есть замечательная реставрационная мастерская - редкость для провинциальных художественных музеев. Будут показаны отреставрированные работы, поговорим о самом процессе реставрации, покажем фильм - призер Международного фестиваля музейного мультимедиа в 2016 году, посвященный реставрации", - сказал собеседник агентства.

На выставке, которая займет все пространство галереи на двух этажах здания, представят порядка 100 работ художников русской, советской, западноевропейской школ. Как отметил в беседе с ТАСС художник-реставратор мастерской Курской картинной галереи Михаил Денисов, в экспозицию войдут картины, подвергшиеся реставрации за последние годы и наиболее интересные с точки зрения процесса работы над их восстановлением.

"По каждой работе много документации, фотографий до реставрации, в процессе, что мы делаем, технические подробности. У нас есть традиционные вещи, связанные с открытиями в реставрации нашей мастерской. Как, например, мы раздублировали работу, а там на доске оказалась другая работа, как мы нашли подпись, когда исследовали в ультрафиолете и, соответственно, атрибутировали работу", - добавил Денисов.

Также посетители выставки смогут ознакомиться с инструментами и оборудованием, используемыми при реставрации, сравнить подлинники и копии известных картин, продублированных курскими реставраторами.

Курская государственная картинная галерея создана в 1935 году, с 1969 года носит имя уроженца Курской области, художника Александра Дейнеки. В фондах галереи хранится живопись, скульптура и графика отечественных и зарубежных мастеров XVI-XXI веков, предметы народного и декоративно- прикладного искусства XVIII-XX столетий. Собрание галереи насчитывает около 10 тыс. экспонатов. Реставрационная мастерская картинной галереи оформилась после 1945 года, когда в Курск из эвакуации вернули основную часть коллекции.