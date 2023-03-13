В Севастополе открылась фотовыставка о событиях весны 2014 года

В экспозицию вошли восемь стендов с фотографическими и документальными материалами о воссоединении Крыма с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Фотовыставка "Мы вместе", посвященная событиям Крымской весны, открылась в Центральной городской библиотеке имени Льва Толстого в Севастополе. Об этом сообщила журналистам в понедельник автор выставки, главный научный сотрудник Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Никитина.

"Эту стендовую выставку мы сделали еще пять лет назад, к пятилетнему юбилею события, которые касаются событий февраля-марта 2014 года. Основная мысль - что мы вместе, что действительно Севастополь в России - это правильно, - это был основный лейтмотив выставки", - рассказала автор выставки.

Выставка включает восемь стендов с фотографическими и документальными материалами о событиях февраля-марта 2014 года, которые привели Крым и Севастополь к воссоединению с Россией.

"Эти материалы уникальны сами по себе. Наш музей представляет фотографические материалы на стендах. Это фиксация тех событий, это уникальные свидетельства того, что то, что мы обычно в Севастополе говорим об этих событиях, - это правда. Оно было вот так, как именно мы и говорим. Нас никто не заставлял ходить на тот референдум. Это был наш выбор. Мы действительно ощущали поддержку России, мы благодарны тем "вежливым людям", которые пришли и помогли, блокируя воинские части украинские, не допустить кровопролития в эти дни. То есть это было именно так, как представлено на этих фотографиях", - сказала Никитина.

На фотоматериалах запечатлены митинг Народной воли 23 февраля, поездки в Севастополь депутатов Государственной думы, деятельность блокпостов на въезде в город и "вежливых людей" в Балаклаве, проведение референдума 16 марта, подписание договора 18 марта 2014 года. Экспозиция будет представлена до 20 марта, вход свободный.

Девять лет назад Республика Крым и город-герой Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне государственного переворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин и руководители Крыма и Севастополя подписали договор о принятии регионов в состав России, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.