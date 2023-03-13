Бутман отметил высокий интерес публики фестиваля "Триумф джаза" к восточным исполнителям

На фестивале выступали, в частности, музыканты из Индонезии, Таиланда и Турции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Интерес публики к программе XXIII фестиваля "Триумф джаза" с участием музыкантов из Индонезии, Таиланда и Турции оказался выше, чем к его концертам с западными джазменами в предыдущие годы. Такую оценку высказал журналистам в понедельник основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

События фестиваля проходят в Москве, Петербурге и Туле. Среди зарубежных участников в 2023 году музыкальные коллективы из Индонезии, Таиланда, Турции, они выступили на концертах в Светлановском зале Московского международного Дома музыки (ММДМ). Отвечая на вопрос о том, как составлялась программа, Бутман сказал, что основным ориентиром для организаторов был зрительский интерес. "И я хочу сказать о том, что в этом году, на удивление, с таким составом, не имея наших коллег из западных стран, интерес к этому джазу был больше, чем интерес в другие годы, когда приезжали к нам американские и западные коллеги", - отметил он.

Бутман рассказал, что индонезийцы выступали в Москве в народных костюмах. "Это музыка на грани джаза, поп-музыки, немного рок-музыки, этники, и инструменты звучали абсолютно оригинальные", - рассказал он. Также на фестиваль приезжал джазовый квартет из Таиланда. "Они играли музыку Джона Колтрейна, музыку короля Рамы IX, который был саксофонистом и композитором (он играл на многих инструментах, но его любимым был саксофон)", - пояснил он.

"Я хочу сказать, что я горжусь нашей публикой. Она теплая, отзывчивая, принимает, очень внимательная и ценит такое мастерство", - добавил Бутман.

Гала-концерт в Петербурге

Эстафету от ММДМ в Санкт-Петербурге принял Большой концертный зал "Октябрьский". На его сцене выступили Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, певец Дмитрий Маликов и турецкая соул-вокалистка Дилек Серт Эрдоган.

"В этом году, когда мы составляли программу, мы нашли возможность пригласить наших коллег из других музыкальных жанров, но которые небезразличны к джазовой музыке, которым интересны импровизация и эксперименты. Это Хибла Герзмава [оперная певица], это и Дмитрий Маликов, который вчера блестяще, с огромным успехом выступил в Москве, сегодня он здесь", - сказал Бутман журналистам перед концертом.

Маликов отметил, что благодарен Бутману за приглашение поучаствовать в фестивале, поскольку это позволяет расширить аудиторию его слушателей. "Я хоть и не являюсь джазовым пианистом, но в моих произведениях есть оттенки, элементы джаза. Я эти произведения как раз и собрал в одно такое отделение, - рассказал он журналистам перед выступлением. - Меня знают больше как эстрадного исполнителя, композитора, а здесь вот такая уникальная возможность. И, что удивительно, в Санкт-Петербург с такой программой как-то не доводится [обычно] мне приезжать".

Певица из Турции Дилек Серт Эрдоган выступила вместе с гитаристом Ондером Фоканом в составе квартета с контрабасом и ударными. Помимо композиций, которые известны многим поклонникам джаза, они отобрали для концерта и турецкую народную песню. "Мы сыграем ее в джазовой аранжировке, - отметила вокалистка перед выходом на сцену. - Даже если мы говорим на разных языках, у нас есть общий язык - это музыка. И неважно, на каком языке вы исполняете свои песни, - люди поймут их сердцем".

"Триумф Джаза" - один из старейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, основанный Игорем Бутманом в 2001 году. В 2023 году фестиваль включает в себя цикл концертов в 3 городах: с 10 по 12 марта в Москве, 13 марта - в Санкт-Петербурге, 14 марта - в Туле.