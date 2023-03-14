Эксперт рассказала о выявлении нового пласта русской портретной живописи

Найденные работы были отнесены к категории "ранний светский провинциальный портрет", уточнила заведующая выставочным отделом "Манежа" Елизавета Павлычева

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Эксперты выявили при подготовке выставки "Зерцало" в петербургском Центральном выставочном зале "Манеж" новый пласт русской портретной живописи, требующий отдельного изучения - это стало возможным благодаря концентрации работ из разных музеев России в одном месте. Планируется издание каталога выставки, который может способствовать изучению этого пласта искусствоведами, сообщила ТАСС заведующая выставочным отделом "Манежа" Елизавета Павлычева во время рабочей поездки в Екатеринбург.

"Когда мы создавали эту выставку в Манеже - "Зерцало", мы отталкивались от того, что мы хотели сделать выставку парсуны (ранний жанр портрета допетровской эпохи, в живописных средствах находившийся в зависимости от иконописи - прим. ТАСС). Но наши научные консультанты сделали замечание по отбору, потому что что-то было парсуной, а что-то уже не совсем. <…> И вот это явление мы назвали "ранний светский провинциальный портрет", но тоже не совсем точно - может быть, скорее, это можно назвать инситным (или наивным - прим. ТАСС) искусством или еще [иначе]. Оказалось, что это направление абсолютно не изучено, и когда мы собирали специалистов из разных музеев, все сошлись на том, что вскрылся гигантский научный пласт, который еще требует дополнительных исследований", - поделилась Павлычева.

Она пояснила, что на выставке были собраны работы из разных российских музеев. По отдельности они не вызывали особого интереса у специалистов, но когда их собрали вместе, то выделился пласт работ, не относящихся ни к парсуне, ни к академической живописи.

"Мы планируем издание каталога [выставки]. И мы надеемся, что этот каталог спровоцирует еще дополнительные исследования", - сказала собеседница агентства, добавив, что помимо вошедших в экспозицию выставки работ в каталоге планируется отразить и несколько других, по разным причинам не представленных здесь.

В экспозицию "Зерцало" вошли около 100 полотен XVIII-XIX веков, которые предоставили 17 российских музеев. Проект создан совместно с Угличским государственным историко-архитектурным и художественным музеем, Государственной Третьяковской галереей и Рыбинским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. Выставка работала с 15 октября до 4 декабря.