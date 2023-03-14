Новая сцена Александринки отметит юбилей фестивалем "Новая Х"

В рамках мероприятия состоится открытие памятника Всеволоду Мейерхольду во дворе Новой сцены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Новая сцена Александринского театра, носящая имя Всеволода Мейерхольда, отметит 12-14 мая свой первый юбилей фестивалем "Новая Х". Об этом сообщила во вторник пресс-служба театра, отметив широкое многообразие фестивальной афиши.

"Программа отражает ключевые направления деятельности Новой сцены - театр, танец, музыка, медиаискусство, и соберет ярких представителей каждого из этих направлений. Афиша вместит более 20 событий, часть которых будет транслироваться в официальной группе театра в соцсети "ВКонтакте" для самой широкой аудитории", - говорится в сообщении.

Фестиваль начнется с открытия памятника Всеволоду Мейерхольду во дворе Новой сцены. В основу скульптуры был положен знаменитый портрет режиссера авторства Бориса Григорьева. Эта достопримечательность будет напоминать о том, что творческая биография режиссера в период с 1907-го по 1917 годы была тесно связана с Императорской Александринской сценой, где он поставил около 20 спектаклей.

Новая сцена была открыта 13 мая 2013 года как экспериментальная театральная площадка и культурный центр Национального драматического театра России (Александринского театра). Идея создания площадки сценических новаций принадлежит художественному руководителю театра народному артисту России Валерию Фокину, который сам поставил здесь два спектакля на современную тему.