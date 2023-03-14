Народы Дагестана показали свои обряды на празднике в честь начала весны

Мероприятие прошло на сцене русского драматического театра им. М. Горького в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 14 марта. /ТАСС/. Республиканский праздник начала весны отметили в Дагестане песнями, танцами и театральными постановками, посвященными началу полевых работ. На сцене русского драматического театра им. М. Горького в Махачкале выступили творческие коллективы 10 народов республики.

"У Дагестана праздник встречи весны проводят во всех селах по-особенному, но всегда присутствуют какие-то элементы, которые повторяются. Люди готовятся к празднику, долго варят специальную пищу, проводят вспашку земли, готовят много разных угощений, проводят различные соревнования. <…> Праздник запоминается надолго, он одухотворен новой природой, пробуждением, началом весны", - сказала ТАСС директор Республиканского дома народного творчества Министерства культуры республики Марита Мугадова.

В фойе театра гостям праздника предложили традиционные дагестанские угощения. На сцене традиционные обряды в художественных образах представили 10 национальностей: кумыки, азербайджанцы, рутульцы, лезгины, агульцы, табасаранцы, ногайцы, лакцы, аварцы и даргинцы.

По словам Мугадовой, праздник дал старт празднованию начала весны в регионе. В течение месяца мероприятия пройдут других городах и селах республики.