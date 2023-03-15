В Москве начал работу центр Музея Булгакова

На территории бывшей районной библиотеки в Большом Афанасьевском переулке расположатся читальный зал, места для коворкинга, кафе, книжная и сувенирная лавки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Центр Музея Булгакова открылся после нескольких лет ремонта в помещении бывшей библиотеки в Москве, сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"После нескольких лет ремонта в помещении бывшей районной библиотеки, расположенной по адресу Большой Афанасьевский переулок, 35/37, строение 4, открылся научно-просветительский центр Музея Булгакова на Арбате", - говорится в сообщении.

Там есть читальный зал, места для коворкинга, кафе, книжная и сувенирная лавки, а также многое другое. Это пространство открыто как для широкой аудитории читателей, так и для исследователей биографии и творчества Михаила Булгакова. Сообщается, что в центре музея теперь будет проходить международная научная конференция, посвященная наследию писателя, которая уже 10 лет собирает лучших исследователей-литературоведов и критиков в Москве.

"В первый день работы, 15 марта, с 15:00 до 20:00 мск гости смогут посетить экскурсию "Булгаковский Арбат" (начало в 15:00) или попасть на обзорную прогулку по самому центру (начало в 17:00), побывать на лекции Елены Михайловой "Книжная полка Михаила Булгакова" (с 19:00 до 20:00) или послушать концерт камерной музыки в исполнении выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского (с 18:00 до 19:00). Следить за дальнейшими мероприятиями центра можно на сайте музея", - сказано в сообщении.

Чтобы воспользоваться библиотечным фондом центра, нужен читательский билет Музея Булгакова. Его можно оформить на месте.