В центре Еревана установят памятник Шарлю Азнавуру

Как сообщил вице-мэр Еревана Тигран Авинян, памятник будет установлен по случаю столетнего юбилея исполнителя

ЕРЕВАН, 15 марта. /ТАСС/. Совет старейшин (городской парламент) мэрии Еревана в среду принял решение установить в центре Еревана на площади Франции памятник французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру.

"Основанием для принятия решения является письмо исполнительного директора фонда "Азнавур" Кристины Азнавур, в котором она предлагает установить в Ереване памятник знаменитому шансонье по случаю его столетнего юбилея", - сказал вице-мэр Еревана Тигран Авинян.

Шарль Азнавур умер в возрасте 93 лет 1 октября 2018 года в своем доме, расположенном у южных предгорий Французских Альп. Исполнитель, поэт и композитор, родившийся в семье армянских эмигрантов в Париже, он является соавтором более 1,3 тыс. песен. В мире продано 180 млн копий записей Азнавура, он также сыграл более 60 ролей в кино.