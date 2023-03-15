В Петербурге представили оригиналы иллюстраций 1955 года к повести о Сталинградской битве

Выставка продлится до 14 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Открытие выставки по одноименной повести Виктора Некрасова "В окопах Сталинграда" состоялось в среду в музее Академии художеств Санкт-Петербурга. На выставке можно увидеть оригинальные рисунки Филиппа Махонина 1955 года, рассказала ТАСС специалист по научной работе музея и куратор выставки Анна Пиотровская.

"Основная часть работ, представленных на выставке - это иллюстрации Филиппа Махонина к повести "В окопах Сталинграда". Это был его дипломный проект, который получился очень сильным с точки зрения изобразительного ряда. Махонин сосредоточился на наиболее важных моментах повести как драматических, связанных с разрушением города и войной, так и неожиданно теплых, искренних. Это оригинальные работы, поэтому выставка продлится только до 14 мая", - сказала она.

Она также отметила, что работы представлены в хронологическом порядке событий повести. Сам Махонин был лично знаком с автором литературного произведения Виктором Некрасовым - он специально поехал к нему в Киев, чтобы лично заявить о своей задумке проиллюстрировать повесть. Некрасов позже нанес художнику ответный визит, и будучи в Ленинграде посетил мастерскую Махонина, где высоко оценил его работы.

Также на выставке представлена картина художника-живописца Глеба Барабанщикова, который, написав ее в 1946 году, стал едва ли не первым, кто обратился к теме Сталинграда в изобразительном искусстве. Дополняют выставку материалы из собрания Российской национальной библиотеки - среди них журнал "Знамя", где был опубликован один из первых вариантов этой повести в трех номерах, а также отдельно опубликованная книга, вышедшая в 1947 году.

Академия художеств была учреждена решением Сената в 1757 году, более века она оставалась единственным в стране высшим учебным заведением, где обучали изобразительному искусству. В академии учились многие известные русские художники, в том числе Орест Кипренский, Карл Брюллов, Василий Суриков, Валентин Серов, Илья Репин, Исаак Бродский, а также архитекторы Василий Стасов и Василий Баженов и другие.