В Великом Новгороде в экспозицию к 150-летию Рахманинова войдет рояль XIX века

Речь идет о рояле "Блютнер", который сопровождал композитора на протяжении жизни, пояснил советник генерального директора Новгородского музея-заповедника Исак Фрейдман

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 марта. /ТАСС/. Новгородский музей-заповедник приобрел исторический рояль "Блютнер" XIX века. Он был приобретен в преддверии масштабной выставки "Рахманинов. Колыбель гения", посвященной 150-летию со дня рождения композитора, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Новгородского объединенного музея-заповедника.

"Исторический кабинетный рояль "Блютнер" был приобретен Новгородским музеем-заповедником в преддверии масштабной выставки "Рахманинов. Колыбель гения", посвященной 150-летию со дня рождения композитора. Выставка призвана дать наиболее полное представление о новгородском периоде жизни Сергея Васильевича Рахманинова, о его детстве, семье - в первую очередь ее новгородской ветви", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснил советник генерального директора Новгородского музея-заповедника Исак Фрейдман, важной частью выставки станет музыка Рахманинова, и музыка должна звучать на историческом инструменте. По его словам, рояль именно марки "Блютнер" сопровождал Рахманинова на протяжении жизни.

"Когда Рахманинов уезжал в Америку, он сказал: "Я взял с собой жену и свой дорогой "Блютнер". Дорогой потому, что исполнители генетически связаны со своими инструментами. Любимым инструментом Рахманинова был именно "Блютнер". Инструменты этой фирмы отличались необыкновенным по красоте звуком", - пояснила музыковед, кандидат искусствоведения, руководитель Центра музыкальной культуры имени Рахманинова Татьяна Берфорд.

Сергей Рахманинов родился 20 марта (1 апреля по новому стилю) 1873 года в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил несколько произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы".