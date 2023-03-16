Animaccord выпустила продолжение мультсериала "Маша и Медведь"

Представители анимационной студии рассказали о планах удвоить в 2023 году количество выпускаемых эпизодов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Студия Animaccord представила новый, шестой, сезон анимационного сериала "Маша и Медведь". Первый эпизод доступен на русскоязычном YouTube-канале проекта, сообщили ТАСС в пресс-службе студии в четверг.

"Animaccord - анимационная студия и правообладатель одного из самых востребованных детских шоу в мире "Маша и Медведь" (Parrot Analytics, 2023) - готовится к запуску новых сезонов мультсериала, а также к выходу кинотеатральных релизов для семейной аудитории в России в 2023 году. Сегодня, 16 марта, студия представит новый, шестой, сезон мультсериала - продолжение всеми любимой классической истории "Маши и Медведя", на русскоязычном YouTube-канале проекта с последующим медиа распространением на лидирующие российские телеканалы и новые медиаплатформы", - рассказали в компании.

Представители анимационной студии также рассказали о планах удвоить в 2023 году количество выпускаемых эпизодов. Так, параллельно с запуском шестого сезона "Маши и Медведя" Animaccord уже в этом году познакомит аудиторию с событиями седьмого сезона. Впервые за всю историю мультсериала, помимо Маши и ее кузины Даши, в новых эпизодах среди героев появятся люди. Также героев ждут новые локации, где развернутся основные события продолжения мультсериала.

Кроме того, в 2023 году Animaccord планирует серию кинотеатральных релизов для семейной аудитории в крупнейших сетях кинотеатров страны, детали которых раскроет в ближайшее время.

"Маша и Медведь" - российский анимационный проект студии Animaccord, который на сегодняшний день признан самым востребованным шоу для дошкольников среди международной аудитории, а также остается самым просматриваемым мультфильмом на YouTube в мире. Мультсериал насчитывает более 130 млрд просмотров на видеохостинге, удостоен более 55 наград YouTube Creator Awards и транслируется более чем на 45 языках мира крупнейшими медиаплатформами.