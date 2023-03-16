На фестивале "Особый взгляд. Регионы" представят шесть спектаклей уральских коллективов

Вне конкурсной программы зрителям также покажут проекты из Казани и Москвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. На фестивале "Особый взгляд. Регионы", который пройдет с 18 по 23 мая в Екатеринбурге, представили шесть спектаклей коллективов из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Ханты-Мансийска. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Ельцин Центра", который выбран основной площадкой проведения фестиваля.

"Определены участники, [они] были выбраны кураторами на основании присланных заявок, в рамках опен-колла было получено 34 заявки в театральную программу, 21 заявка в междисциплинарную и 38 - в образовательную программу. В театральную программу фестиваля вошли шесть спектаклей из Уральского федерального округа, в офф-программе заявлены два спектакля-гостя из других регионов. Также на фестивале будет представлена постановка "Интернат" - про жизнь людей в закрытых психоневрологических учреждениях, ставшая спектаклем-визиткой предыдущего фестиваля "Особый взгляд", прошедшего в Санкт-Петербурге в мае 2022 года", - рассказали в пресс-службе.

Среди участников государственные театры и независимые коллективы, включающие спектакли с участием особых артистов в свою афишу или затрагивающие сложные темы. Постановки поднимают широкий спектр тем от неприятия инаковости и отношения к старости до социального давления на женщин без детей и жизни людей с инвалидностью, которую внешне не видно.

В программе представят такие постановки, как спектакль "Дыхание" инклюзивного театрального проекта "ЗАживое" и интерактивный перформанс "Playback theatre" театра "Люди как люди" из Екатеринбурга, постановки "Несказки" "Театра обско-угорских народов - Солнце" из Ханты-Мансийска, "Я кто…" театральной школы "Инклюзион.Курган", "Надо родить!?" актерской студии "Все цензурно" из Челябинска, а также "Старик и море" от тюменцев. Кроме того, вне конкурсной программы покажут проекты из Казани ("Отстань от себя", театральная площадка "MOС") и Москвы ("Как это сказать?", Актерский факультет Российской государственной специализированной академии искусств.

Для участия в образовательной программе отобрали 22 человек из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, Нижнего Тагила, Снежинска, Ханты-Мансийска. "Кто-то работает в НКО и развивает на их базе театральное направление, кто-то служит в профессиональных театрах, часть заявок поступила от театральных педагогов, которые хотят развиваться в направлении социального и инклюзивного театра. У кого-то уже есть опыт работы с уязвимыми социальными группами, а кто-то только начинает свой путь", - приводит пресс-служба слова куратора программы Елены Возмищевой. Также планируется отдельная онлайн-программа, в которую войдут онлайн-трансляции спектаклей, вебинары, паблик-токи и онлайн-проекты - она будет доступна всем желающим.

О фестивале

Первый форум-фестиваль "Особый взгляд" прошел в октябре 2019 года в Москве, объединив 250 деятелей социального театра со всей России. В программу вошли 12 спектаклей государственных и независимых театров, которые посетили более 1,5 тыс. зрителей. Далее он также проходил в Казани и Санкт-Петербурге, а в 2023 году состоится в Екатеринбурге.