Times: индийский алмаз из короны британских королей представят "символом завоевания"

Алмаз "Кохинур" покажут на выставке сокровищ британского королевского дома в Тауэре

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Легендарный алмаз "Кохинур", вывезенный из Индии и украшающий корону монархов Соединенного Королевства с XIX века, решено представить на выставке сокровищ британского королевского дома в качестве "символа завоевания". Об этом в четверг сообщила газета Times.

По словам представителя организации Historic Royal Palaces, которая организует выставку в лондонском Тауэре, "сочетание экспонатов и визуального контента расскажет именно такую историю этого драгоценного камня".

Первое упоминание об алмазе встречается в источниках, датируемых первым тысячелетием н. э. По завещанию последнего индийского владельца этой драгоценности, махараджи Ранджита Сингха (1780-1839), камень жертвовался индуистскому богу Джаганнатху и должен быть передан святыне XII века - храму его имени в городе Патна. Однако в 1849 году после аннексии Британской империей Пенджаба сын Ранджита - Далип Сингх (1838-1893) передал камень королеве Виктории (1819-1901). В 1853 году алмаз весом в 105,6 карат вставили в британскую королевскую корону, которая хранится в Алмазном фонде в Тауэре.

В сентябре 2022 года индийская религиозная организация "Шри Джаганнатх Сена" призвала президента Индии Драупади Мурму содействовать скорейшему возвращению алмаза в страну, на что Лондон не согласился. В феврале королева-консорт Камилла, супруга монарха Соединенного Королевства Карла III, отказалась надевать на церемонии коронации в мае корону с этим алмазом, чтобы избежать возможных политических трений с Индией.