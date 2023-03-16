16 марта, 14:32

Путин поручил принять меры по организации капремонта учреждений культуры в новых регионах

Президент РФ ждет доклад по этому вопросу до 15 июля 2023 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по проведению капитального ремонта и реконструкции в учреждениях культуры данных субъектов.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей принять дополнительные меры по организации проведения капитального ремонта, реконструкции и оснащения необходимым оборудованием учреждений культуры названных субъектов Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по итогам реализации послания президента Федеральному собранию от 21 февраля, опубликованном на сайте Кремля в четверг.

Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 15 июля 2023 года, далее - один раз в полгода. Ответственными указаны председатель правительства РФ Михаил Мишустин, врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Президент в послании Федеральному собранию заявил, что России предстоит восстановить сотни культурных объектов в Донбассе и Новороссии. По его словам, развитие культурной сферы в новых регионах РФ станет приоритетом возрождения мирной жизни. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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