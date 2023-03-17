В театре "Школа современной пьесы" состоится премьера комедии "Час тишины"

Показы пройдут 17, 18 и 19 марта на сцене "Эрмитаж"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Московский театр "Школа современной пьесы" представит в пятницу премьеру спектакля "Час тишины" в постановке Дмитрия Астрахана и Ильи Макарова по одноименной комедии Флориана Зеллера.

"Пьеса непростая - об эгоизме человеческом, о фетишах, которые нами владеют, о каких-то идеях, когда человек готов ради собственной моральной правды угробить всех вокруг, но зато быть принципиальным и чистым. Автор высмеивает эти фетиши, высмеивает увлечения главного героя", - сказал ТАСС перед премьерой художественный руководитель театра Дмитрий Астрахан.

Эта история, по его словам, и человеческая, основанная на эмоциях героев, и абсолютно фарсовая. "В этом сложность - найти баланс между драматизмом и комедийностью, причем острой комедийностью", - добавил собеседник агентства.

Сценографом спектакля впервые выступил художник Вася Ложкин. Как пояснил худрук, работы Ложкина - сатирические, экстравагантные и порой эпатажные - пронизаны тонким гротескным юмором. "Декорации придуманы абсолютно в жанре произведения", - отметил Астрахан. В театре до 1 мая развернута выставка Ложкина. "Я обычно рисую, условно можно назвать, портреты - какие-то лица, морды котов. А здесь мне приходилось, скорее, дизайном помещения заниматься. Особенность в том, что я делаю не то, что я делал всегда, но тем не менее я "пропихнул" туда котов немножечко", - поделился впечатлениями от работы над декорациями художник.

В спектакле заняты Владимир Стержаков, Иван Мамонов, Джульетта Геринг, Жанна Эппле, Елена Захарова, Александр Овчинников, Юрий Чернов, Игорь, Гаспарян, Владимир Шульга, Максим Евсеев и другие артисты. Действие происходит во Франции. Персонажи постановки - простые люди, когда-то совершившие ошибку, которая теперь не дает им покоя, отмечают в театре.

Согласно сюжету, главный герой мечтает о часе тишины, но в квартире идет ремонт и происходит потоп, после которого приходит навязчивый сосед снизу, жена требует внимания и хочет сознаться в страшной ошибке, сын уходит в субкультуру, не добавляют оптимизма и новости о лучшем друге. Премьерные показы пройдут 17, 18 и 19 марта на сцене "Эрмитаж".