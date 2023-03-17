В Калининграде пройдет посвященный Рахманинову концерт

Мероприятие, запланированное на 8 апреля, состоится в Кафедральном соборе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Концерт, посвященный российскому композитору Сергею Рахманинову, пройдет в апреле в Кафедральном соборе в Калининграде. Об этом сообщил художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, руководитель Ассоциации народных и хоровых коллективов Российского музыкального союза Александр Соловьев на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

"Мне очень приятно анонсировать проект, который состоится в Калининградской области. <…> Художественный руководитель Кафедрального собора в Калининграде Вера Таривердиева инициировала проведение концерта, который называется "Приношение Рахманинову". Здесь выступит Калининградский областной симфонический оркестр, которым мне доверено продирижировать, и детский хор музыкальной школы имени Глиэра", - рассказал он, уточнив, что концерт пройдет 8 апреля.

2023 год в России объявлен Годом празднования 150-летия со дня рождения Рахманинова.

Кафедральный собор в Калининграде (Кенигсбергский кафедральный собор) был построен в 1380 году. Во время Второй мировой войны, при бомбардировках города в августе 1944 года английской авиацией, собор очень сильно пострадал. В 1992 году началась реставрация исторического здания, и спустя шесть лет привели в порядок его внешний облик, а затем и внутренний. В начале 2020 года в концертном зале установили акустическую систему, не имеющую аналогов в России и Европе, позволяющую звук любого инструмента либо голоса направить непосредственно на слушателя.