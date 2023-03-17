В Приморье спектакль о селекционере Янковском сопроводили выставкой его вещей

Пьесу написала историк и экскурсовод Милана Маркевич на основании воспоминаний современников и исторических документов

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля "Михаил Янковский. Легенда и наследие" в пятницу с аншлагом прошла в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета. Постановку сопроводили выставкой личных вещей предпринимателя и селекционера, сообщил ТАСС автор проекта, директор театра Александр Вовненко.

"Сегодня в театре аншлаг, спектакль вызвал большой ажиотаж и интерес зрителей. Проект "Владивосток. Ожившая история" был придуман, для того чтобы усиливать интерес к персонажам региональной истории, рассказывать об этих достойнейших людях через художественную форму. Очень радостно, что люди, приходя в театр, спрашивают о выставке, которую можно посетить перед спектаклем и после его завершения", - отметил руководитель театра, уточнив, что в театре представлены вещи из дома семьи Янковских, находившегося на полуострове Сидими на юге Приморья.

Для наследников титульного персонажа спектакля, которые не живут в регионе и не могут присутствовать на премьере, театр планирует сделать качественную многокамерную видеозапись. Автором пьесы, написанной специально для постановки, стала историк и экскурсовод Милана Маркевич. Ее текст основан на воспоминаниях современников и исторических документах.

Вовненко разъяснил, что концепция проекта "Владивосток. Ожившая история" заключается в том, чтобы отразить архетипы дальневосточников. Первым героем проекта был предприниматель, совладелец крупного торгового дома Кунст и Альберс во Владивостоке Адольф Даттан. Вторым - писатель и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев. "Третьим стал архетип "хозяина", и это, конечно же, Михаил Иванович Янковский", - сказал автор проекта, уточнив, что спектакли задумывались не только чтобы напомнить зрителям имена достойных дальневосточников, но и для отражения основных ролевых моделей и ипостасей - предприниматель, исследователь, хозяин.

Проект "Владивосток. Ожившая история" стал победителем конкурса "Музей 4.0" благотворительной программы "Музей без границ" фонда Владимира Потанина. За три года в Пушкинском театре ДВФУ поставили три спектакля: "Адольф Даттан. Преданность и предательство", "Арсеньев. Воля и покой" и "Михаил Янковский. По словам руководителя театра, этот спектакль формально завершает проект, получивший грантовую поддержку. "Но мы понимаем, что формат нужно продлевать и серьезно размышляем над созданием еще одного спектакля, который будет отражать архетип женщины на Дальнем Востоке", - обозначил автор проекта.