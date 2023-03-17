Из каталога Okko 19 марта пропадут некоторые фильмы студии Disney

Как сообщили в сервисе, в частности, станут недоступны картины "Король лев", "Пираты Карибского моря" и "Хроники Нарнии"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ряд фильмов студии Disney доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko до 19 марта. Об этом говорится на сайте сервиса.

Так, до 19 марта будут доступны к просмотру мультфильмы "Вперед", "Лука", "Душа", "Мулан", "Тачки", "История игрушек", "Холодное сердце", фильмы "Король лев", "Пираты Карибского моря", "Хроники Нарнии", сериалы Marvel "Агенты "Щ.И.Т.", "Агент Картер". Также с 19 марта будут недоступны некоторые проекты студии Fox - "Крепкий орешек", "Ночь в музее" и "Один дома".

Ранее газета "Ведомости" сообщала о том, что в марте 2023 года у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney.