17 марта, 14:02

Из каталога Okko 19 марта пропадут некоторые фильмы студии Disney

Из каталога Okko 19 марта пропадут некоторые фильмы студии Disney
© Sean Gallup/ Getty Images

Как сообщили в сервисе, в частности, станут недоступны картины "Король лев", "Пираты Карибского моря" и "Хроники Нарнии"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ряд фильмов студии Disney доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Okko до 19 марта. Об этом говорится на сайте сервиса.

Так, до 19 марта будут доступны к просмотру мультфильмы "Вперед", "Лука", "Душа", "Мулан", "Тачки", "История игрушек", "Холодное сердце", фильмы "Король лев", "Пираты Карибского моря", "Хроники Нарнии", сериалы Marvel "Агенты "Щ.И.Т.", "Агент Картер". Также с 19 марта будут недоступны некоторые проекты студии Fox - "Крепкий орешек", "Ночь в музее" и "Один дома".

Ранее газета "Ведомости" сообщала о том, что в марте 2023 года у российских онлайн-кинотеатров заканчиваются лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов Disney. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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