В музее-заповеднике "Шушенское" покажут вещи предпринимателей Сибири XIX-XX веков

Выставка продлится с 2 июня по 27 августа

КРАСНОЯРСК, 18 мая. /ТАСС/. Три музея Красноярского края впервые организуют совместную масштабную выставку вещей сибирских предпринимателей конца XIX - начачала XX веков, экспозиция будет представлена на территории историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское". Об этом ТАСС в четверг рассказала ученый секретарь Минусинского регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова Ирина Решетникова.

"Масштабным совместным проектом музеев Красноярского края - Енисейского историко-архитектурного музея-заповедника им. А. И. Кытманова, Минусинского регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова и историко-этнографического музея-заповедника "Шушенское" впервые станет выставка "Предпринимательство на Енисее в конце XIX - начале XX веков". <…> На выставке будут представлены документы, фотографии, деньги, предметы быта XIX столетия, образцы минералов, макеты техники золотодобывающих предприятий, канцелярские принадлежности торговых контор, а также образцы товаров того времени - мука, рис, чай, табак, стекольные изделия", - сообщили в музее.

Минусинский музей им. Мартьянова передаст на выставку более 100 предметов. "Часть из них характеризует стеклоделательное производство и торговлю в Минусинском уезде. Выставочный проект призван представить выдающихся промышленников региона, их вклад в развитие территории, рассказать о существовавших на Енисее торговых путях, заводах и ярмарках", - сказала Решетникова.

Выставка откроется 2 июня и будет работать до 27 августа. "После этого экспозиция отправится в енисейский музей, где пробудет до конца года. А уже в 2024 году приедет к нам в Минусинск", - пояснила Решетникова.

На территории Красноярского края в конце XIX - начале XX веков среди предпринимателей было много золотопромышленников, пароходовладельцев, владельцев винокуренных заводов, торговых домов и других доходных предприятий. На деньги купцов были построены кафедральный собор во имя Рождества Пресвятой Богородицы, Покровская церковь, мужская и женская гимназии в Красноярске. Всемирную известность получила библиотека купца Геннадия Юдина, содержавшая более 200 тыс. книг.