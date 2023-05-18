Киностудия им. Горького планирует через несколько месяцев открыть новый музей

Он будет находиться в Москве на ул. Сергея Эйзенштейна

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Киностудия им. Горького через несколько месяцев планирует представить новый музей, который будет находиться в Москве на ул. Сергея Эйзенштейна. Об этом сообщила в четверг генеральный директор киностудии Юлиана Слащева на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В главном здании на улице Сергея Эйзенштейна сейчас идет активное строительство, и через несколько месяцев мы сможем представить новый московский музей. Современная мультимедийная экспозиция разместится на двух этажах на площади 1 000 квадратных метров", - сообщила Слащева.

Музей будет освещать историю кино через знаковые фильмы, судьбы и творчество знаменитых режиссеров и актеров киностудии. "Отдельная экспозиция на втором этаже музея будет максимально интерактивной, она вовлечет в процесс современного кинопроизводства на всех его этапах - так, что за время посещения каждый сможет снять свой собственный фильм", - подчеркнула глава киностудии.

Слащева отметила, что среди экспонатов музея будут уникальные предметы, найденные в архивах киностудии, собранные с помощью наследников известных отечественных кинематографистов, такие как вышивка из сказки "Марья-искусница", деревянная колотушка из фильма "Шла собака по роялю", зеркальце из "Морозко", перстень-телепортер из "Аленького цветочка", портсигар из легендарных "Офицеров" и другие.

Сообщается, что отдельные помещения будут оборудованы под зону отдыха с библиотекой и лекторий. В музее дополнительно будут организовываться временные выставки и различные мероприятия.