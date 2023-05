Премьера второго сезона сериала - продолжения "Секса в большом городе" состоится 22 июня

Он будет состоять из 11 эпизодов

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Премьера второго сезона сериала "И просто так" (And Just Like That...) состоится 22 июня на стриминговом сервисе Max, объединяющем платформы HBO Max и Discovery+. Об этом сообщается на странице сериала, являющегося продолжением многосерийной комедийной драмы "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004), в Twitter.

"Премьера второго сезона "И просто так" 22 июня на Max", - говорится в публикации.

Как в свою очередь поясняет журнал Deadline, второй сезон "И просто так" будет состоять из 11 серий. В день премьеры зрителям покажут сразу две серии, остальные девять эпизодов будут выходить по четвергам.

Премьера первого сезона продолжения культового сериала "Секс в большом городе" состоялась в декабре 2021 года, последняя серия была показана в начале февраля 2022 года.

Американский сериал "Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на кабельном канале HBO, всего было снято шесть сезонов. Сериал основан на одноименном романе Кэндес Бушнелл. Действие многосерийной комедийной драмы о четырех подругах, независимых успешных женщинах, разворачивается в Нью-Йорке. В телесериале поднимаются различные социальные темы: феминизма, роли женщины в современном обществе, однополых отношений, секса и любви.