Харрисон Форд получил почетную награду на премьере "Индианы Джонса" в Канне

Церемония награждения прошла в Фестивальном дворце на набережной Круазет

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Организаторы 76-го Каннского кинофестиваля приняли решение наградить американского актера Харрисона Форда почетной "Золотой пальмовой ветвью". Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse.

Церемония награждения прошла в Фестивальном дворце на набережной Круазет перед премьерным показом нового фильма о приключениях археолога Индианы Джонса "Индиана Джонс и колесо судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny, 2023), в котором Форд сыграл главную роль.

"Я глубоко тронут этой наградой", - отметил 80-летний актер, получив статуэтку из рук исполнительного директора фестиваля Тьерри Фремо.

Объявив о том, что пятая часть киноэпопеи об Индиане Джонсе будет показана в рамках смотра, организаторы сообщили, что Форду планируется "отдать дань уважения" на набережной Круазет, однако не уточнили, как именно это будет происходить.

Перед церемонией награждения Форд прошел по красной ковровой дорожке в сопровождении своей жены Калисты Флокхарт под "Марш искателей" (The Raiders March) - главную музыкальную тему из серии фильмов об Индиане Джонсе, которую написал композитор Джон Уильямс в 1981 году. "Я очень доволен. Это результат многолетней работы, - отметил Форд в интервью радиостанции France info, рассказывая о съемках. - Я сделал то, что необходимо было сделать. Конечно же, речь идет о фильме в жанре экшен, но он в некоторой степени отличается от других частей серии. Он немного более серьезный, хотя я и не утверждаю, что предыдущие ленты такими не были".

"Индиана Джонс и колесо судьбы" - последний фильм о приключениях археолога. "Индиана Джонс был с нами на протяжении 40 лет. И это последний фильм. Мы отдаем себе отчет в том, сколько ему лет и как сложно ему быть собой в этом возрасте", - сказал актер.

О Форде

Актер родился 13 июля 1942 г. в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его бабушка и дедушка по материнской линии были эмигрантами из Российской империи, перебравшимися в США из Минска в начале 1900-х годов.

В 1960-1964 годах он изучал философию в колледже города Рипон (штат Висконсин), но был отчислен с последнего курса (впоследствии отказался от почетной степени, предложенной ему руководством этого вуза). В 1964 году уехал в Лос-Анджелес, работал продавцом в магазине художественных принадлежностей, такелажником, барменом, чтобы обеспечить себя и посещать курсы актерского мастерства.

Роли в кино он стал исполнять с 1965 г. Помимо "Индианы Джонса", Форд снимался в серии фильмов "Звездные войны", лентах "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982), "Беглец" (The Fugitive, 1993) и других. На счету актера порядка 70 работ в кино и на телевидении.

Форд - обладатель трех премий американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов "Сатурн" (1982, 1996, 2016), "Золотого глобуса" в почетной номинации "За выдающийся вклад в индустрию развлечений" (2002) и французской премии "Сезар" за выдающиеся заслуги в кинематографе (2010). В 2003 году на голливудской "Аллее славы" была открыта звезда с его именем.

В настоящее время Форд является членом совета директоров Международного общества сохранения природы. За вклад в дело охраны природы в честь него названы некоторые виды муравьев и пауков.