В Вене открылась выставка в честь 150-летия со дня рождения Рахманинова

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский отметил, что внутри диаспоры на такие проекты есть большой спрос

ВЕНА, 18 мая. /ТАСС/. Выставка Российского национального музея музыки "Сергей Рахманинов: я русский композитор", приуроченная к 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижера, открылась в четверг в Российском центре науки и культуры в Вене.

"Мы отмечаем юбилей блестящего композитора и пианиста Сергея Рахманинова, которого многие называют самым русским композитором", - заявил по случаю открытия выставки посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. В беседе с ТАСС дипломат подчеркнул, что необходимо продолжать организовывать подобные проекты, внутри диаспоры на них есть большой спрос.

Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов рассказал ТАСС, что запрос на российскую культуру есть не только среди соотечественников, граждане европейских стран также проявляют интерес. "Мы открывали выставку в Риме, Берлине, Дрездене, Париже, у нас будет еще несколько европейских столиц. И везде мы встречаем только положительные реакции", - отметил он.

На выставке представлены материалы из фонда музея, переданные в разное время родственниками и близкими друзьями композитора - музыкальные рукописи, фотографии, письма. Одним из основных экспонатов стала сама музыка. С помощью QR-кодов посетители могли прослушать произведения Рахманинова в исполнении автора.

По случаю открытия выставки также прошел концерт профессоров Российской академии музыки им. Гнесиных заслуженных артистов РФ Андрея Диева (фортепиано) и Алексея Кошванеца (скрипка).

Накануне в Российском центре науки и культуры состоялась конференция, на которой Брызгалов рассказал участникам о жизни и творчестве композитора, а также о деятельности музея и его богатой коллекции. Мероприятия в честь юбилея Рахманинова в Австрии проходят при поддержке Министерства культуры России.