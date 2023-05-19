Эрмитаж представит выставку о детях российского императора Николая II

Посетители смогут увидеть более 270 экспонатов

САНКТ-ПЕТEPБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж откроет в пятницу для посетителей выставку о быте и увлечениях детей последнего российского императора Николая II. Как сообщили в пресс-службе музея, масштабная выставка в Манеже Малого Эрмитажа продлится до 10 сентября.

"На выставке представлено более 270 экспонатов, в том числе уникальный комплекс личных вещей и костюмов из собрания Эрмитажа: от распашонок до парадных придворных платьев, а также игрушки и некоторые бытовые предметы членов императорской семьи. Хронологические рамки охватывают период с 1895 года - рождения первенца императорской четы - до 1914 года, то есть время их безмятежного детства и юности, не затронутое Первой мировой войной и последовавшей за ней революцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка построена по хронологическому и тематическому принципам. На ней показаны наряды великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, которые они носили в детстве и юности. В экспозицию вошли предметы младенческого и детского гардероба - распашонки, кофточки, в том числе вязаные вещи, выполненные руками императрицы Александры Федоровны, а также платья и аксессуары - обувь, веера и зонтики. Особый интерес представляет военная форма цесаревича Алексея Николаевича, с детства носившего мундиры подшефных ему полков.

Большое внимание на экспозиции уделено рассказу о семейном воспитании и образовании. Детали повседневной жизни детей иллюстрируют художественные и документальные памятники: личные вещи, игрушки, книги, любимые игры, письма, рисунки, ученические тетради и расписания учебных занятий.

На фотоиллюстрациях и акварелях можно увидеть любимые места пребывания императорской семьи - главную резиденцию (Александровский дворец в Царском Селе), дворец в Ливадии в Крыму для весеннего и осеннего сезонов, а также императорскую яхту "Штандарт".

Авторы выставки назвали ее "ОТМА и Алексей. Дети последнего российского императора". "Дочери императора - великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, рожденные с разницей в два года, были очень дружны и в письмах к родителям подписывались начальными буквами своих имен. Отсюда и возникла аббревиатура ОТМА. Младший ребенок - Алексей, цесаревич и наследник, был любимцем всей семьи", - пояснили в пресс-службе Эрмитажа.