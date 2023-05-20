В Государственном историческом музее считают заметным интерес к культуре Востока в России

В музее добавили, что заинтересованы в организации показа индийского искусства и культуры

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /ТАСС/. Государственный исторический музей в Москве заинтересован в организации показа индийского искусства и культуры, поскольку культура Востока в России находит заметный отклик. Об этом сказала в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель директора по фондовой работе Государственного исторического музея Марина Чистякова.

"Нам было бы интересно привезти и показать самобытную индийскую культуру. Мы можем предложить индийцам свой опыт, ведь у нас 5 млн единиц хранения - от археологии, рукописей до этнографических коллекций. Но нужно для начала определить точки соприкосновения, с которых можно начать", - рассказала Чистякова. Она отметила, что развитие связей между музеями Индии и России сейчас весьма востребовано. Интерес к Востоку и восточной культуре в России очень заметен.

"Исторический музей в Москве - это национальный музей истории России. Но это музей развития цивилизации, развития истории от палеолита до нашего времени, это цивилизационный подход. И здесь мы можем найти аналогии с индийскими коллегами, ведь Индия - это древнейшая цивилизация, и очень самобытная. То же мы можем сказать и о русской культуре. И я полагаю, что мы можем быть интересны друг другу. Сейчас Индия планирует создать новый национальный музей, и мы могли бы предложить свой опыт", - добавила собеседница агентства.

Трехдневную Международную выставку музеев в выставочном комплексе "Прагати Майдан" в Дели открыл в минувший четверг премьер-министр Нарендра Моди. Мероприятие приурочено к 47-му Международному дню музеев. На открытии выставки Моди обнародовал план создания крупнейшего национального музея, который будет охватывать 5 000 лет истории Индии.

В выставке принимает участие делегация представителей ряда ведущих музеев России, в ее составе представители Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова, Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы", Государственного исторического музея, Государственного Музея Востока.