Православный фестиваль "Перезвон талантов" под Тверью собрал около 1,5 тыс. человек

На мероприятии выступили 8 звонарей и более 30 творческих коллективов из четырех регионов России

ТВЕРЬ, 20 мая. /ТАСС/. XI православный Знаменский межрегиональный фестиваль "Перезвон талантов", который в субботу открылся около деревни Щеколдино Зубцовского округа Тверской области, собрал около 1,5 тыс. гостей. На празднике выступили 8 звонарей и более 30 творческих коллективов из четырех регионов страны, сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"Православный фестиваль стал уже добрым традиционным праздником для жителей и гостей Зубцовского муниципального округа. В этом году его посетили около 1,5 тыс. человек. Для них выступали звонари и творческие коллективы", - сказали в оргкомитете.

Фестиваль начался с божественной литургии в Знаменской храме, после чего 8 звонарей из Ржева, Щеколдино и Москвы провели показательные выступления, исполнив "Оковецкий трезвон", "Авторский трезвон", "Звон Сретенского монастыря", "Праздничный звон Троице-Сергиевой Лавры" и другие произведения.

Продолжился праздник выступлением творческих коллективов из Смоленской, Самарской, Тверской, Московской областей и города Москвы. Всего - более 500 участников, среди которых были воспитанники творческих центров, общеобразовательных и воскресных школ, учреждений культуры, участники самодеятельных и профессиональных творческих коллективов всех возрастов.

Для гостей православного праздника организаторы подготовили выставки прикладного творчества, мастер-классы, книжные лавки, благотворительную ярмарку поделок. Также в рамках фестиваля пройдут встречи с православными миссионерами, игровые и спортивные программы для семейного отдыха.

"Перезвон талантов" впервые прошел в 2013 году и был посвящен началу строительства в Зубцовском муниципальном округе Храма Знамения Божией Матери. Проходит фестиваль при поддержке правительства Тверской области.