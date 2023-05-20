Вуз в ЛНР намерен стать пилотной площадкой для создания системы обучения анимации

По словам ректора Луганской государственной академии культуры и искусств имени М. Матусовского Валерия Филиппова, в практической части обучения студентов анимации есть проблемы, три ступени творческого образования необходимо связать с производством

ВОРОНЕЖ, 20 мая. /ТАСС/. Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского, которая возглавляет консорциум учреждений культуры Луганской Народной Республики (ЛНР), готова стать пилотной площадкой для разработки государственной системы по практическому обучению анимации. Об этом сказал ректор вуза Валерий Филиппов в субботу на конференции о развитии анимационного образования на Международном анимационном фестивале "МультПрактика" в Воронеже.

"Нужно выстроить государственную систему. Мы создаем сейчас две анимационные [программы] - там и телевидение, и анимация будет - в двух школах. У нас есть консорциум, который возглавляет Луганская академия культуры и искусств, в который входят школы искусств, общеобразовательные школы, учреждения культуры искусств, в том числе театр. Мы можем попробовать сделать пилотный проект на базе Луганской Народной Республики, нашей академии", - сказал он.

Филиппов отметил, что в практической части обучения студентов анимации есть проблемы. По его словам, есть три ступени творческого образования: школы, техникумы или училища, вузы - и их необходимо связать с производством. "Должна быть четкая, понятная для всех модель деятельности государства - то есть, студенты должны проходить практику. Не чтобы студенты приезжали [на анимационные студии] и отвлекали от производственного процесса, а это может быть интенсив, какие-то онлайн-курсы. Но студенты [должны обучаться в] единстве теории и практики - и будучи студентами уже попробовать, что такое производство, это могут быть легкие производственные задания", - сказал он.

Как добавил на конференции руководитель кинокомпании "СТВ", соучредитель студии анимационного кино "Мельница" Сергей Сельянов, существует проблема практического обучения студентов. "Не знают, с какой стороны к камере подходить, потому что они ее не видели <...> не знают каких-то очень очевидных вещей. Сейчас спрос на сценарии колоссальный, как анимационные, так и игровые, а выпускники задают вопрос: куда можно сценарий послать? Продюсеру, говорю", - сказал он.

По мнению Сельянова, гаджеты и искусственный интеллект стали для детей и взрослых средствами создания анимации "методом самообразования и самовдохновления". "Анимация бурно развивается 10 лет в объемах и качестве, это значит, что она пожирает ресурсы, в первую очередь людские. Анимация относится к тому виду деятельности, в котором [важны] люди: фонд оплаты труда составляет 80% и более себестоимости продукта", - сказал он.

Первый Международный анимационный фестиваль "МультПрактика" работает в Воронеже с 19 мая, в день открытия его посетили более 8 тыс. человек. Организатором фестиваля выступила анимационная студия "Воронеж" (бывш. Wizart Animation) при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Воронежской области, в его конкурсную программу вошли 99 фильмов из 25 стран, победителей наградят в день закрытия 21 мая.