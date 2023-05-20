На ВДНХ в июне наградят победителей Всероссийского проекта "КиноДвиж" для детей и молодежи

Станут известны имена лучших в номинациях "Анимация", "Кино" и "Неигровое кино"

ВОРОНЕЖ, 20 мая. /ТАСС/. Награждение победителей всероссийского проекта "КиноДвиж" Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" пройдет в Москве 1-2 июня на территории ВДНХ. Подарки вручат победителям в номинациях "Анимация", "Кино", "Неигровое кино", рассказала в субботу куратор проекта Елизавета Норец на конференции об анимационном образовании на Международном анимационном фестивале "МультПрактика" в Воронеже.

"Мы решили взять - поэкспериментировать дополнительно - пластилиновую анимацию, потому что не все ребята порой умеют рисовать. На данный момент мы сейчас имеем четыре победителя, у нас вот-вот завершился прием творческих заданий, мы их оценили. И совсем скоро, 1-2 июня, у нас пройдет итоговое событие, где мы будем награждать подарками наших победителей, в том числе по кино и неигровому кино", - сказала она.

По ее словам, награждение пройдет на ВДНХ на фестивале "Движение первых", где 1-2 июня будет также работать шатер "Культура и искусство" с мастер-классами и лекциями о кино и анимации. "Было удивительно, что в Ульяновской области победили две девочки из одной школы, у них работы на очень высоком уровне, поэтому мы с удовольствием ждем их на ВДНХ, очень хотим с ними познакомиться и рекомендовать к дальнейшему поступлению в профильные вузы. Планируем дальше продолжать вести этих детей, привлекать в другие наши проекты, в том числе создавать анимацию на определенную тему: патриотической направленности, о здоровом образе жизни, социальные ролики", - рассказала Норец.

По ее словам, проект "КиноДвиж" проводится с 2022 года, с апреля по август в нем приняли участие более 4 тыс. человек из 81 региона России в двух номинациях "Игровое кино" и "Анимация", перед чем для них провели образовательные курсы. Норец отметила, что во втором сезоне проекта, который проводится с сентября 2022 года по июнь 2023 года, участвовали более 6,5 тыс. человек из 85 регионов страны, к двум номинациям была добавлена третья - "Неигровое кино".

Как добавил куратор всероссийского проекта "МедиаПритяжение" Сергей Исаев, в нем также завершены все конкурсные задания по 10 направлениям, среди которых журналистика, блогинг, кино, видеопродакшн, медиацентры, фото, дизайн и другие. Он рассказал, что проект проводился в два этапа: на первом было проведено порядка 175 курсов, на втором этапе после опроса детей добавили новые занятия. "С 30 мая по 3 июня пройдет итоговое событие, где мы привезем 500 финалистов со всей России в Москву, где они пройдут экскурсии, практики у наших партнеров", - сказал он.

Первый Международный анимационный фестиваль "МультПрактика" проходит в Воронеже с 19 по 21 мая, его организатором выступила анимационная студия "Воронеж" (бывш. Wizart Animation) при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Воронежской области.